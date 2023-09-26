Tuesday, 26 September 2023 11:40 GMT

برسالة خاصة.. محمد رمضان يحتفل بميلاد ابنته

9/26/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - نشر الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" مجموعة صور جمعته مع ابنته الكبرى حنين، وجسّدت فيها كل مراحل عمرها، بداية من سنّ الطفولة وحتى المراهقة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وعلّق محمد رمضان على صوره مع ابنته برسالة خاصة وجّهها إليها وقال فيها: "زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان... كل عيد ميلاد وأنتي أجمل البنات".

وفي سياق منفصل، كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تفاصيل صلحها مع محمد رمضان من خلال فيديو جمعهما معاً ونشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، عقب تصالحهما في حفل الـ "موركس دور" الذي أُقيم في لبنان الأحد الماضي.

وعلّقت الزغبي على الفيديو بالقول: "أصدقاء للأبد... مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وما يحبكش... قمة التواضع والأخلاق"، ليردّ عليها رمضان في التعليقات قائلاً: "حياتي".

وفي الفيديو الذي تصدّر السوشيال ميديا، قال رمضان للزغبي: "صديقتي وحبيبتي ونجمتي... ثقة في الله أصحاب وحبايب وثقة في الله نجاح"، وردّت عليه قائلةً: "وأنا بموت فيك حياتي"، ليقبّلها محمد رمضان على خدّها.

MENAFN26092023000151011027ID1107146409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث