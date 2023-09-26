برسالة خاصة.. محمد رمضان يحتفل بميلاد ابنته

MENAFN - Khaberni) خبرني - نشر الفنان محمد رمضان من خلال حسابه الخاص في "فيسبوك" مجموعة صور جمعته مع ابنته الكبرى حنين، وجسّدت فيها كل مراحل عمرها، بداية من سنّ الطفولة وحتى المراهقة، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وعلّق محمد رمضان على صوره مع ابنته برسالة خاصة وجّهها إليها وقال فيها: "زي النهاردة ربنا رزقني بأول بنت حنين محمد رمضان... كل عيد ميلاد وأنتي أجمل البنات".

وفي سياق منفصل، كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن تفاصيل صلحها مع محمد رمضان من خلال فيديو جمعهما معاً ونشرته عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، عقب تصالحهما في حفل الـ "موركس دور" الذي أُقيم في لبنان الأحد الماضي.

وعلّقت الزغبي على الفيديو بالقول: "أصدقاء للأبد... مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وما يحبكش... قمة التواضع والأخلاق"، ليردّ عليها رمضان في التعليقات قائلاً: "حياتي".

وفي الفيديو الذي تصدّر السوشيال ميديا، قال رمضان للزغبي: "صديقتي وحبيبتي ونجمتي... ثقة في الله أصحاب وحبايب وثقة في الله نجاح"، وردّت عليه قائلةً: "وأنا بموت فيك حياتي"، ليقبّلها محمد رمضان على خدّها.