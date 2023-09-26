الروابدة : الله يقدرنا
التاريخ
9/26/2023 3:00:09 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – نشرت وزيرة العمل الجديدة ناديا الروابدة اول منشور لها بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالتعديل الوزاري الجديد اليوم الثلاثاء.
وقالت الروابدة في منشورها : "الله يقدرنا على خدمة بلدنا ووطنا الاردن وسيدنا".
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