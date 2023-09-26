الفوسفات: بيع التأمين الصحي مرفوض وعار عن الصحة

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أن بعض المتقاعدين قاموا بدعوة زملائهم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقرها الثلاثاء، بعد إيهامهم نية الشركة دفع مبالغ لكل من يرغب منهم بيع التأمين الصحي الخاص به لحشد أكبر عدد منهم.

واعتبرت الشركة أن ما يروج له البعض من دعوة المتقاعدين بيع التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية، أمر مرفوض ومستهجن وعار عن الصحة، مؤكدة أن هذا الأمر مخالف للنظام المعمول به للتأمين الصحي للمتقاعدين، الذي أكدت التزامها الكامل بعدم المساس به.

واستهجنت الشركة هذا الأسلوب الذي اعتبرته غير مسؤول في التحريض، ونشر الأخبار المظللة، مشيرة إلى أن طلب بعض المتقاعدين بيع التأمين مقابل مبالغ مالية يخالف النظام المعمول به.

وقالت إنها تلقت اتصالات من عدد كبير من المتقاعدين يرفضون هذا النهج من فئة قليلة لا تمثل رأي الأغلبية من المتقاعدين، معربين عن شكرهم لجهود الشركة في استدامة التأمين الصحي وتقديم بموجبه خدمات الرعاية الصحية الملائمة لهم ولأسرهم.