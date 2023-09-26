الفوسفات: بيع التأمين الصحي مرفوض وعار عن الصحة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أكدت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أن بعض المتقاعدين قاموا بدعوة زملائهم للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مقرها الثلاثاء، بعد إيهامهم نية الشركة دفع مبالغ لكل من يرغب منهم بيع التأمين الصحي الخاص به لحشد أكبر عدد منهم.
واعتبرت الشركة أن ما يروج له البعض من دعوة المتقاعدين بيع التأمين الصحي مقابل مبالغ مالية، أمر مرفوض ومستهجن وعار عن الصحة، مؤكدة أن هذا الأمر مخالف للنظام المعمول به للتأمين الصحي للمتقاعدين، الذي أكدت التزامها الكامل بعدم المساس به.
واستهجنت الشركة هذا الأسلوب الذي اعتبرته غير مسؤول في التحريض، ونشر الأخبار المظللة، مشيرة إلى أن طلب بعض المتقاعدين بيع التأمين مقابل مبالغ مالية يخالف النظام المعمول به.
وقالت إنها تلقت اتصالات من عدد كبير من المتقاعدين يرفضون هذا النهج من فئة قليلة لا تمثل رأي الأغلبية من المتقاعدين، معربين عن شكرهم لجهود الشركة في استدامة التأمين الصحي وتقديم بموجبه خدمات الرعاية الصحية الملائمة لهم ولأسرهم.
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