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الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

9/26/2023 2:43:40 PM
(MENAFN- Youm7) توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية لأوائل الخريجين ، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

وشهد حفل التكريم، تقديم عروضاً فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".

فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".


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