الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية لأوائل الخريجين بفعاليات تفوق جامعات مصر

(MENAFN
- Youm7) توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية لأوائل الخريجين ، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.
وشهد حفل التكريم، تقديم عروضاً فنية لكورال روح الشرق، يقدمها شباب جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببحث مضاعفة قيمة الجوائز للأبطال الرياضيين، قائلا: "عاوز دعم للأبطال الرياضيين.. فكر وادرس ونزود المستويات المعنية ويتم مضاعفتها للأبطال وشباب مصر.. وقولي الرقم كام؟".
فيما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحد الأقصى للبطل الأولمبي يحصل على معاش مدى الحياة ومكافأة 2 مليون جنيه، وهناك تدرج في بطولات العالم تبدأ من 500 ألف جنيه.. والبطولات الأفريقية من 200 – 300 ألف جنيه.. ومتوسط الجوائز للألعاب الفردية ليس قليلا.. وكرة القدم لها نظام احترافي".
MENAFN26092023000132011024ID1107146329
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.