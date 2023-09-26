احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي

احتفالية يوم تفوق جامعات مصر تعلن تخرج دفعة 2023 بحضور الرئيس السيسي
التاريخ
9/26/2023 2:43:40 PM
(MENAFN
- Youm7) أعلنت احتفالية يوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمقامة فى ستاد هيئة قناة السويس، تخرج دفعة 2023 للجامعات المصرية.
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