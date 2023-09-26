الجيش اللبناني: إحباط محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية

(MENAFN
- Youm7) أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية في منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان.
وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وحدة من الجيش أحبطت اليوم محاولة تهريب السوريين في منطقة حارة السماقة، كما ألقت القبض على مواطن لبناني لمسئوليته عن عملية التهريب.
من جهة أخرى، أفاد الجيش اللبناني، بأن وحدة عسكرية تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت اليوم مداهمات لمنازل مطلوبين في بلدة قب الياس بالبقاع، حيث ألقت القبض على 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة.
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