MENAFN - Youm7) أعلن الجيش اللبناني إحباط محاولة تهريب 90 سوريا إلى لبنان بطريقة غير شرعية في منطقة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الثلاثاء - أن وحدة من الجيش أحبطت اليوم محاولة تهريب السوريين في منطقة حارة السماقة، كما ألقت القبض على مواطن لبناني لمسئوليته عن عملية التهريب.

من جهة أخرى، أفاد الجيش اللبناني، بأن وحدة عسكرية تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذت اليوم مداهمات لمنازل مطلوبين في بلدة قب الياس بالبقاع، حيث ألقت القبض على 6 أشخاص لإقدامهم على إطلاق النار بتواريخ سابقة.



