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العراق يؤكد أهمية التعاون مع الطاقة الذرية بمجالات التنمية المستدامة

9/26/2023 2:43:38 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية بالعراق نعيم العبودي اليوم /الثلاثاء/ أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمجالات الطاقة النظيفة.



وذكر بيان للوزارة - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن العبودي التقى بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، حيث بحثا دعم الوكالة الدولية للعراق في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية في العديد من المجالات العلمية التي تخدم بيئة التنمية المستدامة وأهدافها.



وأشار العبودي إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية في تجزئة وإنتاج النظائر المشعة وتمكين العراق من مكافحة مرض السرطان ودعم القطاع الزراعي ومكافحة الحشرات وتحلية مياه الآبار لأغراض الزراعة واستخدام الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء ومجابهة التغير المناخي وتعضيد برامج المعرفة في التخصصات النووية في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.



من جهته .. أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن رغبته بزيارة العراق ودعم الوكالة الدولية له في مجال الاستخدام السلمي للطاقة.







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