المشير حفتر يصل روسيا لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في ليبيا

MENAFN - Youm7) وصل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر إلى روسيا اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية " بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية، وصل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر إلى روسيا اليوم ، حيث كان نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف فى مقدمة مستقبليه.

وأضاف البيان:" أجريت مراسم الاستقبال وعزف النشيد الوطني للدولتين ترحيباً بزيارة القائد العام لروسيا".

وتابع البيان :" تشهد هذه الزيارة إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".



