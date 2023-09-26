مبعوث الرئيس الفرنسي للبنان يدعو لإيجاد خيار ثالث لحل أزمة الرئاسة

MENAFN - Youm7) دعا مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان ، المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد "خيار ثالث" لحل أزمة الرئاسة في البلاد الغارقة في أزمة سياسية بعد نحو 11 شهرا من شغور المنصب.

وقال لودريان - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ بعد ثلاثة أشهر من بدء مهمة كلفه بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمحاولة إخراج لينان من أزمته - "من المهم أن تضع الأطراف السياسية حدا للأزمة التي لا تطاق بالنسبة إلى اللبنانيين وأن تحاول إيجاد حل وسط عبر خيار ثالث".

وحذر من أن "المؤشرات الحيوية للدولة اللبنانية تشي بأنها في دائرة الخطر الشديد"، بعد ما يقرب من عام من انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون وفشل البرلمان في انتخاب بديل، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ أربعة أعوام.

ومنذ انتهاء ولاية عون في نهاية أكتوبر الماضي، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس إذ لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفرا من إيصال مرشحه إلى المنصب.. كذلك، منذ تعيينه في يونيو مبعوثا خاصا، زار لودريان لبنان ثلاث مرات، آخرها الشهر الحالي والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة ولكن لم تثمر جهوده شيئا.

ويزيد الفراغ الرئاسي الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصادياً صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.. ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.



