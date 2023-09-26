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طائرات حربية إسرائيلية تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

9/26/2023 2:43:26 PM
(MENAFN- Youm7) قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عدة مواقع في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) بأن طائرة حربية دون طيار استهدفت موقعا شرق محافظة رفح، ما أدى إلى تدميره، فيما استهدفت مروحية عسكرية مواقع شرق مدينة غزة وشرق جباليا وشرق الشجاعية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان مواطن فلسطيني أصيب بالرصاص في وقت سابق اليوم فيما أصيب آخرون بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال المسيرات السلمية التي تقام لليوم الحادي عشر على التوالي في عدة أماكن شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة واستمرار جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وبحق المقدسات والأسرى بسجون الاحتلال.



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