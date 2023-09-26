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الجالية المصرية فى نيويورك تشارك الأشقاء اليمنيين احتفالهم السنوى بالعيد 62 للثورة

9/26/2023 2:43:22 PM
(MENAFN- Youm7) اقامت قيادة الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الامريكية حفل استثنائي كبير بمناسبة العيد الوطني 61 لثورة 26 سبتمبر المجيدة وبحضور ممثلين من الحكومة الامريكية والسفير اليمني في أمريكا وبمشاركة من العديد من الجاليات العربية على رأسها الجالية المصرية في نيويورك ممثلة في طارق سليمان ونائبه نشات زنفل.



وفي الاحتفال
الذي حضره الآلاف من اليمنيين الأمريكيين لأول مرة، تناولت الكلمات في الاحتفال عظمة هذه الثورة التي حررت اليمنيين من النظام الكهنوتي الامامي البائد واعلنت قيام الجمهورية اليمنية، وتحدثت كل الكلمات فى الحفل عن تقدير اليمنيين البالغ لدور جيش وشعب وحكومة مصر فى انجاح الثورة اليمنية منذ اللحظات الأولى لها والوقوف معها ومساندتها وعبر الحضور عن مدى تقدير وحب كل اليمنيين لمصر وعرفانهم بدورها الجوهري الحاسم في نجاح ثورتهم.



وتم في الحفل تقديم فقرات فنية غنائية يمنية جميلة بهذه المناسبة والقيت القصايد والرقصات واستعرض الاطفال رقصات اليمن الشعبية، وفي الاحتفال ركزت كلمة قيادة الجالية اليمنية في نيويورك بقيادة الاستاذ علي عبداللطيف الصايدي والتي قرأها نائبه عماد زيد عبر فيها عن عظيم مشاعر الود والحب والاحترام من كل اليمنيين لمصر وشعبها وقيادتها الذين شاركوا اليمنيين الدم والمصير في 26 سبتمبر 1962 م، حيث شاركت الجالية المصرية بوفد من طارق سليمان و نشات زنفل بناء على دعوة من الجالية اليمنية.



وفي نهاية
الحفل شارك ممثلو الجالية المصرية مع الجالية اليمنية في إيقاد شعلة الثورة في الذكرى ، كما تم تسليم هدية رمزية من قيادة الجالية اليمنية الى الجالية المصرية عبارة عن الخنجر اليمني المعروف بالجنبية، باعتباره رمز الهوية الوطنية اليمنية الأصيلة وتقديرا من كل ابناء اليمن لدور مصر وجيشها البطل وقيادتها في دعم الثورة اليمنية ومساندتها والاستمرار في دعم الشعب اليمني حتى الان برغم كل المصاعب .



كما تم في الحفل قراءة الفاتحة على ارواح شهداء مصر الابطال الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في ثورة اليمن لإنجاح هذه الثورة هناك كواجب قومي بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.



وفي الحفل توجه نشات زنفل بكلمة نيابة عن الجالية المصرية في نيويورك وجه فيها التهنئة للشعب اليمني بهذه الذكرى المباركة ووجه الشكر والتقدير لقيادة وأبناء الجالية اليمنية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحفظهم كل مشاعر الوفاء والتقدير لأبناء مصر وجيشها الذي ساهم في إنجاح الثورة اليمنية الخالدة ، وتم في اللقاء تسليم برقية شكر وتقدير وعرفان من كل ابناء اليمن الى قيادة وحكومة وشعب وجيش مصر الكنانة لادوار مصر وجيشها وحكومتها وشعبها في دعم الثورة اليمنية واستمرارها في رعاية مصالح اليمنيين دون توقف
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