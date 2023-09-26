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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

9/26/2023 2:43:22 PM
(MENAFN- Youm7) هنأ
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوى الشريف.



وجاء بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".



وفى سياق متصل، بعث الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوى الشريف.











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