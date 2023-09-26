بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى المولد النبوي الشريف

(MENAFN
- Youm7) هنأ
الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس عبدالفتاح السيسى وقيادات الدولة بذكرى المولد النبوى الشريف.
وجاء بيان بطريرك الأقباط الكاثوليك "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".
وفى سياق متصل، بعث الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الإثنين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوى الشريف.
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