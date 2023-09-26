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رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد بمناسبه توليه منصبه

9/26/2023 2:43:22 PM
(MENAFN- Youm7) زار اليوم الثلاثاء، المستشارمسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة
قضايا الدولة المستشار محمد شوقي النائب العام الجديد بمكتبه وهنأ على ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب النائب العام.
داعياً الله عز وجل له بالتوفيق والسداد في قيادة النيابة العامة لأداء دورها الهام في حماية المجتمع السابقة واللاحقة على وقوع الجرائم.
كما تناول الطرفان بحث أوجه التعاون المشترك في تذليل أية معوقات في مجال العمل في الدعاوى الجنائية وطرق الطعن في الأحكام الجنائية بما يحقق سرعة الفصل في الدعاوى وتحقيق العدالة الناجزة وبما يعود بالنفع على الصالح العام.
حضر اللقاء كل من
المستشارين نواب رئيس الهيئة: المستشار محمد حسن الأمين العام. المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني. المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب رئيس الهيئة. المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد. صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.


رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد بمكتبه



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