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أسماء رؤساء المحاكم الإدارية بمجلس الدولة بعد اعتمادها رسميا

9/26/2023 2:43:22 PM
(MENAFN- Youm7) حصلت اليوم السابع على أسماء الحركة القضائية الداخلية لقضاة المحاكم الادارية بمجلس الدولة، بعد أن اعتمدتها الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، خلال العام القضائي 2023-2024، وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة الإدارية.









وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية المستشار محمد الدمرداش العقالي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الإدارية لوزارة العدل المستشار رامي عزت رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للتربية والتعليم المستشار حسين ناجي مهيدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للصحة المستشار وسام محمد كامل نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للمالية المستشار أحمد صلاح إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية للدفاع المستشار مصطفي فاروق عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظة الفيوم المستشار هيثم إبراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظة المنيا الدائرة الاولي المستشار حسام محمد كساب نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظة المنيا (الدائرة الثانية، المستشار محمود محمد أبو حشيش نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة التاديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الدائرة الاولي) المستشار عبد الرحمن عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة، وتولي رئاسة المحكمة الادارية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد (الدائرة الثانية) المستشار خالد زكي العتريس نائب رئيس مجلس الدولة.





وتعد المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتى تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.



ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية، بما يلى:



- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.



- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.



- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.









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