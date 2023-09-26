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سكرتير عام الجيزة ينبه على تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

9/26/2023 2:43:22 PM
(MENAFN- Youm7) كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القيادات التنفيذية بالمرور علي المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وفي هذا الإطار، قام اللواء شاكر يونس السكرتير العام بجولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات بمجمع مدارس منشأة البكارى بحي الهرم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.



تابع السكرتير العام مستوى النظافة بمجمع المدارس وكفاءة مقاعد الجلوس الخاصة بالطلاب والنظافة بدورات المياه وتوافر عناصر الأمان بالسلالم والفصول.



وأكد اللواء شاكر يونس على ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.



رافق اللواء شاكر يونس خلال الجولة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومدير الإدارة التعليمية.



يُذكر أن محافظ الجيزة طالب مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس خلال اليوم الدراسي للتعامل الفورى مع أي معوقات والتأكد من توافر كافة عناصر السلامة والأمان للطلاب بالتعاون مع المراكز والأحياء والجهات المعنية وضرورة التنسيق مع المدارس والتأكيد عليهم فى التخفيف من المتطلبات الدراسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية وغيرها ( السبلايز ) لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن العام الدراسى الجديد سوف يشهد دخول حوالي 3 ملايين طالب بمدارس محافظة الجيزة الأمر الذى يتطلب رفع درجه الاستعداد القصوى لضمان الظهور بالشكل الأمثل، مشدداً على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وتواجد المشرفين لمنع التزاحم والتأكيد علي التواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس حرصآ علي السلامة العامة للطلاب.







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