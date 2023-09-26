مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات في جنوب إفريقيا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت سلطات الطوارئ في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء مصرع ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال عقب أيام من الهطول الغزير للأمطار.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الضحايا لقوا مصرعهم في حادثين منفصلين قرب مدينة "كيب تاون"، موضحة أن أربع ضحايا صعقوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار فيما جرفت المياه أربعة آخرين بمنطقة زراعية.
وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 80 ألف شخص بأنحاء البلاد.
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