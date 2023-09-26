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مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات في جنوب إفريقيا

9/26/2023 2:43:18 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت سلطات الطوارئ في جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء مصرع ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال عقب أيام من الهطول الغزير للأمطار.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الضحايا لقوا مصرعهم في حادثين منفصلين قرب مدينة "كيب تاون"، موضحة أن أربع ضحايا صعقوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار فيما جرفت المياه أربعة آخرين بمنطقة زراعية.



وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 80 ألف شخص بأنحاء البلاد.







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