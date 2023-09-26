وزارة الدفاع اليابانية تعلن استقبال جرحى من الجنود الأوكرانيين للعلاج

MENAFN - Youm7) أعلن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن بلاده استقبلت اثنين من الجنود الأوكرانيين الجرحى لتلقي العلاج.

وقال كيهارا - في تصريحات للصحفيين أوردتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الثلاثاء/ - إن الجنديين دخلا مستشفى قوات الدفاع الذاتي المركزي في حي "سيتاجايا" بالعاصمة طوكيو في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي.

وأكد كيهارا أن المساعدة تعد مهمة من الناحية الإنسانية؛ مضيفا أن اليابان ستواصل تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لقبول الجنود الأوكرانيين الجرحى.

فيما أوضح مسؤولون بوزارة الدفاع أن الجنديين، اللذين فقدا ساقيهما بسبب الهجمات الروسية على أوكرانيا، سيخضعان لإعادة التأهيل والعلاج؛ مشيرين إلى أن الحكومة اليابانية ستغطي، من حيث المبدأ، النفقات الطبية والتي تشمل تكلفة السفر ودخول المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن هذه تعد المرة الثانية التي تستقبل فيها مستشفى تابعة لقوات الدفاع الذاتي جنود أوكرانيين جرحى، وكانت المرة الأولى في شهر يونيو الماضي.



