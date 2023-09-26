النرويج تخصص أكثر من 90 مليون دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) خصصت النرويج مليار كرونة نرويجية إضافية (ما يعادل 92.5 مليون دولار) لتقديم المساعدات الحيوية للأوكرانيين.

وجاء في بيان للحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء: "تقدم النرويج مليار كرونة نرويجية إضافية لتزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الحماية والمساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها".

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت، إن السكان المدنيين في أوكرانيا يعانون من آثار الحرب، وأن الجهود التي يبذلها الشعب الأوكراني للتعامل مع الهجمات اليومية على المدنيين والبنية التحتية المدنية "بطولية".

وأوضحت أن الشعب الأوكراني في حاجة إلى المساعدات لتجاوز شتاء آخر من الحرب.



