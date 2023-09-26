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تصاعد التوترات بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي

9/26/2023 2:43:18 PM
(MENAFN- Youm7) تصاعدت حدة التوتبر في بحر الصين الجنوبي، بعد قطع خفر السواحل الفلبيني حاجز عائم أقامته الصين في منطقة سكاربورو شول التي تقول الفلبين إنها منطقة صيد تقليدية للصيادين المحليين.



ووفقا لتقرير عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن مستشار الأمن القومي الفلبيني وعد باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لحماية حقوق بلاده، ووجهت بكين تحذيرا شديد اللهجة لمانيلا من إثارة المشكلات والأفعال الاستفزازية في بحر الصين الجنوبي.



الحاجز الصيني في سكاربورو شول سبقه إجراء بكين مناورات شبه تصادمية ضد إحدى السفن الفلبينية التي كانت تقوم بعملية إعادة الإمداد لقواتها المتمركزة في سفينة توماس شول الثانية.







وذكر التقرير، أن الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي طالبت بالسيادة على أجزاء من بحر الصين الجنوبي، بينما أكدت بكين سيادتها الكاملة على الممر المائي.



بحر الصين الجنوبي يشهد منافسة عالمية بين بكين وواشنطن وعواصم دول آسيان تفاقمت أحداثه في السنوات الأخيرة بسبب مجموعة من الجزر في أرخبيل سبراتيل التي يعتقد أنها غنية بالموارد الطبيعية وطريق تجاري مهم.







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