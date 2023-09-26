Tuesday, 26 September 2023 11:38 GMT

الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة

9/26/2023 2:43:15 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .



ويواجه كولر موقف شديد الصعوبة علي صعيد هجوم الاهلي في مباراة سان جورج بسبب إصابة صلاح محسن وعدم قيد الفرنسي انتوني موديست .



ويترقب الجهاز الطبي للأهلي نتيجة الأشعة التى خضع لها صلاح محسن لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال المباراة الودية التى أقامها الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر
بين العناصر البديلة وبعض عناصر الشباب بملعب التتش أمس ، الأثنين.



وتعرض صلاح محسن للإصابة في المباراة الودية أمس في العضلة الخلفية وستحدد الأشعة حجم اصابة مهاجم الاهلي وموقفه من التدريبات المقبلة.



ويواصل الفرنسى أنتونى موديست مهاجم الاهلى الغياب عن فريقه فى مباراة سان جورج الإثيوبى المقرر لها مساء الجمعة المقبل، بسبب عدم القيد.



يأتي غياب أنتوني موديست بسبب قيده فى فترة القيد الثالثة المستحدثة هذا الموسم من 1 إلى 30 سبتمبر، وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إذ لا يحق للاعبين الذين يتم قيدهم خلال هذه الفترة المشاركة في مباريات دور الـ32، ويحق لهم المشاركة بداية من دور المجموعات، علمًا بأن هذا السبب منعه أيضاً من المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية بجانب مباراة الذهاب أمام سان جورج والتى فاز بها الأهلى بثلاثية دون رد.



وتسمح لوائح الاتحاد الأفريقي بمشاركة اللاعبين المسجلين بالفعل فى قائمة النادي الأفريقية قبل فترة القيد الثالثة، أى الذين قيدهم الأهلي فى فترة القيد الأولى خلال شهر يوليو الماضي، ثم فى الفترة الثانية التى كانت من 1 إلى 31 أغسطس، بالمشاركة فى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.



وشارك موديست فى مباراة المصري البورسعيدى بالجولة الأولى للدوري والتى فاز بها الاهلى برباعية دون رد ليسجل الظهور الاول بالقميص الاحمر.



ويستضيف الأهلى نظيره سان جورج الأثيوبى باستاد القاهرة الدولى مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى فوزاً بثلاثية نظيفة على سانت جورج، سيطر المارد الاحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.



سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام يوم الجمعة القادم.







MENAFN26092023000132011024ID1107146311

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث