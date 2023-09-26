بيريرا يعقد اجتماعا بالحكام قبل ساعات من إرسال القائمة الدولية

(MENAFN
- Youm7) يعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، اجتماعا بلجنة الحكام، في الساعات القليلة المقبلة، لحسم أسماء المرشحين لتمثيل التحكيم المصري في القائمة الدولية المقرر إرسالها غدا.
وتستعد لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، لإرسال القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في ظل قرب انتهاء المدة المحددة وهى نهاية شهر سبتمبر الجاري.
ويرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام، الى الاتحاد الدولى لكرة القدم، غدا الأربعاء، قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليون لعام 2024.
واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام المصريين إلى فيفا غد الأربعاء، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.
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