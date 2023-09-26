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بيريرا يعقد اجتماعا بالحكام قبل ساعات من إرسال القائمة الدولية

9/26/2023 2:43:15 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، اجتماعا بلجنة الحكام، في الساعات القليلة المقبلة، لحسم أسماء المرشحين لتمثيل التحكيم المصري في القائمة الدولية المقرر إرسالها غدا.



وتستعد لجنة الحكام برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، لإرسال القائمة الدولية للحكام لعام 2024، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، في ظل قرب انتهاء المدة المحددة وهى نهاية شهر سبتمبر الجاري.



ويرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، القائمة الدولية للحكام، الى الاتحاد الدولى لكرة القدم، غدا الأربعاء، قبل انقضاء المهلة التي منحها فيفا للاتحادات الأهلية لترشيح الحكام الدوليون لعام 2024.



واتفق بيريرا مع أعضاء اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على إرسال القائمة الدولية للحكام المصريين إلى فيفا غد الأربعاء، قبل نهاية المهلة التي حددها فيفا للاتحادات الأهلية لتسليم ترشيحاتها لحكام القائمة الدولية لعام 2024.







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