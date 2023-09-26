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مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل

9/26/2023 2:43:14 PM
(MENAFN- Youm7) نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين
باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .
وتقدم الداخلية عن طريق
ألان كيمبادي في الدقيقة 40 ، وتعادل عمر كمال لفيوتشر في الدقيقة 66، وتقدم لفيوتشر أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وأضاغ عبد الرحمن أجويرو في الدقيقة الأخيرة ركلة جزاء لفريق الداخلية ليضيع فرصة التعادل للفريق.

وارتفع رصيد فيوتشر الي النقطة السادسة ، فيما تجمد رصيد فريق الداخلية عند 3 نقاط في جدول الدوري .
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.
فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.
خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.
خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.




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