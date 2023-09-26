مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل

(MENAFN
- Youm7) نجح فريق مودرن فيوتشر في قلب تأخره إلى الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين
باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .
وتقدم الداخلية عن طريق
ألان كيمبادي في الدقيقة 40 ، وتعادل عمر كمال لفيوتشر في الدقيقة 66، وتقدم لفيوتشر أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 73.
وأضاغ عبد الرحمن أجويرو في الدقيقة الأخيرة ركلة جزاء لفريق الداخلية ليضيع فرصة التعادل للفريق.
وارتفع رصيد فيوتشر الي النقطة السادسة ، فيما تجمد رصيد فريق الداخلية عند 3 نقاط في جدول الدوري .
وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:
محمود الزنفلي- إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبد العزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.
فيما جاء تشكيل فيوتشر كالتالي..
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.
خط الدفاع: باسم علي، محمود رزق، خالد رضا، عمر كمال.
خط الوسط: غنام محمد، ناصر ماهر، بيلو، كاجالي.
خط الهجوم: أحمد عاطف، أحمد رفعت.
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