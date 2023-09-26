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المنتخب الأولمبى يترقب تخصيص طائرة خاصة لمواجهة أوزباكستان فى طشقند

9/26/2023 2:43:14 PM
(MENAFN- Youm7) يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قرارا من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، بتخصيص طائرة خاصة لرحلة الفراعنة إلى طشقند عاصمة أوزباكستان، لمواجهة المنتخب الأوزبكى وديا في أكتوبر المقبل.



ويحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.



كان المنتخب الأولمبي خاض مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي يومي 7 و11 سبتمبر الجاري بالسويس، إنتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما حقق الفراعنة الفوز في الودية الثانية بهدفين مقابل هدف.







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