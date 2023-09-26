المنتخب الأولمبى يترقب تخصيص طائرة خاصة لمواجهة أوزباكستان فى طشقند

(MENAFN
- Youm7) يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قرارا من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة، بتخصيص طائرة خاصة لرحلة الفراعنة إلى طشقند عاصمة أوزباكستان، لمواجهة المنتخب الأوزبكى وديا في أكتوبر المقبل.
ويحل المنتخب الأولمبي لكرة القدم ضيفا على نظيره منتخب أوزبكستان لخوض مباراة ودية دولية يوم 16 أكتوبر المقبل ضمن برنامج إعداده للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على أداء المباراة بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي المدير الفني ومن المنتظر أن يشهد برنامج إعداد المنتخب العديد من التجارب الودية مع مدارس كروية مختلفة بحثا عن الوصول إلى أعلى مستوى قبل خوض الأولمبياد التي يتطلع المنتخب للوصول إلى أبعد نقطة فيها.
كان المنتخب الأولمبي خاض مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي يومي 7 و11 سبتمبر الجاري بالسويس، إنتهت المباراة الأولى بالتعادل الإيجابي 1-1، فيما حقق الفراعنة الفوز في الودية الثانية بهدفين مقابل هدف.
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