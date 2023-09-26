Tuesday, 26 September 2023 11:55 GMT

حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023

9/26/2023 2:43:14 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 العديد من الأخبار الرياضة الهامة والتي جاء فيها محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر، والفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل.


محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر

ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.

الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة

يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .

مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل

نجح فريق مودرن فيوتشر في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .


الأهلى فى المجموعة الرابعة.. والاتحاد فى المجموعة الثانية بالبطولة العربية للسلة

أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة بينما الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بمنافسات البطولة.

وادى دجلة يهزم مصر المقاصة بهدفين لهدف بدورى المحترفين

فاز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورى المحترفين .

سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة ويتصدر دورى نايل مؤقتاً

فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

أحمد الوطن لليوم السابع: "لم يتبرع أى مرشح بجنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك"

كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، حقيقة تبرع أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، بمبلغ مالى من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الكروي الأول.

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي،محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.

كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي

رفض مارسيل كولر، المدير الفني
للأهلي ، مناقشة أى عروض بشأن التونسي محمد الضاوي كريستو، جناح الفريق الأحمر، وتمسك ببقاء اللاعب فى قلعة الجزيرة، وأغلق الباب أمام إمكانية مناقشة أى عروض تخص مستقبل اللاعب مع الأهلي، فى ظل قناعة المدرب السويسري بإمكانيات الجناح التونسي الشاب، ورغبته فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة.

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر 8 أكتوبر

يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق فى اليوم التالى 9 من الشهر ذاته.


بيراميدز يفتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد بعد "مناوشات" باتشيكو

لم تمر مناوشات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بخصوص تلقيه عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي ورغبته فى الرحيل مرور الكرام على مسئولي الفريق السماوى، حيث استشعر المسئولون بوجود مخطط أو رغبة لدى المدير الفني للرحيل في أي وقت، وحال تلقيه عرضًا يفوق عقده مع بيراميدز، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لفتح ملف البحث عن مدير فنى جديد، لوضعه على قائمة الانتظار تحسبًا لحدوث أي أمر في مصير باتشيكو.

مصدر بلجنة الحكام: لا يمكن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون إلا إذا اعترف أمين عمر بالخطأ

علّق مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة دورى نايل بعد الشكوى المقدمة من نادى الزمالك اعتراضا على حكم المباراة أمين عمر.



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