حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر

الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة

يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .



مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل

نجح فريق مودرن فيوتشر في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل .

أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة بينما الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بمنافسات البطولة.

فاز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورى المحترفين .

فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل.

كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، حقيقة تبرع أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، بمبلغ مالى من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الكروي الأول.

شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي،محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.

كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي

فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر 8 أكتوبر

بيراميدز يفتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد بعد "مناوشات" باتشيكو

مصدر بلجنة الحكام: لا يمكن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون إلا إذا اعترف أمين عمر بالخطأ



