حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023

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- Youm7) شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26/9/2023 العديد من الأخبار الرياضة الهامة والتي جاء فيها محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر، والفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة، ومودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل.
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر ينضم محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، للفراعنة يوم 10 أكتوبر المقبل بالإمارات، للمشاركة في مباراتى زامبيا والجزائر الوديتين المحدد لهما 12 و16 من نفس الشهر.
الفحص الطبي يحسم مصير كهربا في الأهلي بعد ألم الضامة
يخضع محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي للفحص الطبي لتحديد موقفه من المشاركة مع الأهلي في مباراة سان جورج الاثيوبي المقرر لها الجمعة المقبلة بسبب شكوى اللاعب من وجود الم في العضلة الضامة .
مودرن فيوتشر يقلب تأخره للفوز 2-1 علي الداخلية في دوري نايل
نجح فريق مودرن فيوتشر في الفوز علي نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الأسبوع الثاني من بطولة دوري نايل . الأهلى فى المجموعة الرابعة.. والاتحاد فى المجموعة الثانية بالبطولة العربية للسلة
أسفرت قرعة البطولة العربية للسلة والتى تقام بقطر أكتوبر القادم عن وقوع فريق الاهلى فى المجموعة الرابعة بينما الاتحاد السكندري فى المجموعة الثانية بمنافسات البطولة. وادى دجلة يهزم مصر المقاصة بهدفين لهدف بدورى المحترفين
فاز وادى دجلة على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن فعاليات الجولة الأولى لدورى المحترفين . سموحة يفوز على بلدية المحلة بثنائية نظيفة ويتصدر دورى نايل مؤقتاً
فاز فريق سموحة على نظيره بلدية المحلية بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد غزل المحلة،ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى نايل. أحمد الوطن لليوم السابع: "لم يتبرع أى مرشح بجنيه لسداد مستحقات أجانب الزمالك"
كشف أحمد فؤاد الوطن المدير المالي لنادى الزمالك، حقيقة تبرع أحد المرشحين في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة، بمبلغ مالى من أجل سداد مستحقات اللاعبين الأجانب بالفريق الكروي الأول.
شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي،محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر 10 أكتوبر بالإمارات استعدادا لوديتى زامبيا والجزائر.
كولر يغلق الباب أمام رحيل محمد الضاوى كريستو عن الأهلي رفض مارسيل كولر، المدير الفني
للأهلي ، مناقشة أى عروض بشأن التونسي محمد الضاوي كريستو، جناح الفريق الأحمر، وتمسك ببقاء اللاعب فى قلعة الجزيرة، وأغلق الباب أمام إمكانية مناقشة أى عروض تخص مستقبل اللاعب مع الأهلي، فى ظل قناعة المدرب السويسري بإمكانيات الجناح التونسي الشاب، ورغبته فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة القادمة.
فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر 8 أكتوبر يعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة روى فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى زامبيا والجزائر الوديتين يوم 8 أكتوبر المقبل، استعدادا للدخول فى معسكر مغلق فى اليوم التالى 9 من الشهر ذاته.
بيراميدز يفتح ملف التعاقد مع مدير فنى جديد بعد "مناوشات" باتشيكو لم تمر مناوشات البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بخصوص تلقيه عرضًا لتدريب فريق مارسيليا الفرنسي ورغبته فى الرحيل مرور الكرام على مسئولي الفريق السماوى، حيث استشعر المسئولون بوجود مخطط أو رغبة لدى المدير الفني للرحيل في أي وقت، وحال تلقيه عرضًا يفوق عقده مع بيراميدز، الأمر الذى دفع مسئولى بيراميدز لفتح ملف البحث عن مدير فنى جديد، لوضعه على قائمة الانتظار تحسبًا لحدوث أي أمر في مصير باتشيكو.
مصدر بلجنة الحكام: لا يمكن إعادة مباراة الزمالك والمقاولون إلا إذا اعترف أمين عمر بالخطأ علّق مصدر مسئول داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، على الأنباء التى ترددت في الساعات الأخيرة حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب التى أقيمت أمس ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة دورى نايل بعد الشكوى المقدمة من نادى الزمالك اعتراضا على حكم المباراة أمين عمر.
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