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مسؤولة كويتية تؤكد أن مؤتمر وزراء الثقافة بالدوحة يساهم بنهضة الثقافة في العالم الإسلامي

9/26/2023 2:43:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 9 (كونا) -- أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود اليوم الثلاثاء أن المؤتمر ال 12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي تستضيفه الدوحة يساهم في نهضة وتعزيز الثقافة في العالم الإسلامي.
وقالت المحمود في ختام أعمال المؤتمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أعمال المؤتمر شهدت تفاعلا وحراكا إيجابيا من قبل الدول المشاركة التي قدمت الكثير من الرؤى والتطلعات المتعلقة بواقع الثقافة في العالم الإسلامي.
وأوضحت أن دولة الكويت شاركت في المؤتمر برؤيتها وأفكارها الخاصة بحماية ودعم الثقافة والتراث إضافة إلى مواصلتها دعم جهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في تجديد السياسات الثقافية الإسلامية مشيرة إلى حرص دولة الكويت على الحفاظ على القيم والثقافة الإسلامية.
ولفتت إلى أن دولة الكويت حرصت أيضا على إبراز هويتها الثقافية والانسانية والمحافظة عليهما من خلال تسجيل عدد من المواقع التراثية المادية وغير المادية على قائمة التراث في العالمي الإسلامي.
وذكرت أن المؤتمر ناقش نقاط عدة منها ما يتعلق بمجال تجديد العمل الثقافي بشكل دوري بما يواكب أحدث المستجدات والاحتياجات إضافة إلى تقديم المبادرات التي من شأنها التشجيع على الابداع الثقافي مشيرة إلى مناقشة أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة من منصات رقمية أو تطبيقات حديثة لجذب أكبر عدد من المهتمين بالتراث والثقافة.
وأشارت إلى أن المؤتمر اختار عدة عواصم جديدة لتنال لقب عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي حيث ستكون البداية من السنة القادمة مدينة (شوشة) في جمهورية أذربيجان لتكون عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.
يذكر أن المؤتمر ال 12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي اختتم أعماله اليوم انطلق أمس الاثنين تحت شعار (نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي) في العاصمة القطرية الدوحة.
ويشار إلى أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة منظمة دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي وأنشأت عام 1982 ويقع المقر الرئيسي في المملكة المغربية. (النهاية)

س س س / م م ج




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