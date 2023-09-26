مسؤولة كويتية تؤكد أن مؤتمر وزراء الثقافة بالدوحة يساهم بنهضة الثقافة في العالم الإسلامي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 9 (كونا) -- أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عائشة المحمود اليوم الثلاثاء أن المؤتمر ال 12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي تستضيفه الدوحة يساهم في نهضة وتعزيز الثقافة في العالم الإسلامي.
وقالت المحمود في ختام أعمال المؤتمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أعمال المؤتمر شهدت تفاعلا وحراكا إيجابيا من قبل الدول المشاركة التي قدمت الكثير من الرؤى والتطلعات المتعلقة بواقع الثقافة في العالم الإسلامي.
وأوضحت أن دولة الكويت شاركت في المؤتمر برؤيتها وأفكارها الخاصة بحماية ودعم الثقافة والتراث إضافة إلى مواصلتها دعم جهود منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في تجديد السياسات الثقافية الإسلامية مشيرة إلى حرص دولة الكويت على الحفاظ على القيم والثقافة الإسلامية.
ولفتت إلى أن دولة الكويت حرصت أيضا على إبراز هويتها الثقافية والانسانية والمحافظة عليهما من خلال تسجيل عدد من المواقع التراثية المادية وغير المادية على قائمة التراث في العالمي الإسلامي.
وذكرت أن المؤتمر ناقش نقاط عدة منها ما يتعلق بمجال تجديد العمل الثقافي بشكل دوري بما يواكب أحدث المستجدات والاحتياجات إضافة إلى تقديم المبادرات التي من شأنها التشجيع على الابداع الثقافي مشيرة إلى مناقشة أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة من منصات رقمية أو تطبيقات حديثة لجذب أكبر عدد من المهتمين بالتراث والثقافة.
وأشارت إلى أن المؤتمر اختار عدة عواصم جديدة لتنال لقب عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي حيث ستكون البداية من السنة القادمة مدينة (شوشة) في جمهورية أذربيجان لتكون عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي.
يذكر أن المؤتمر ال 12 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي الذي اختتم أعماله اليوم انطلق أمس الاثنين تحت شعار (نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي) في العاصمة القطرية الدوحة.
ويشار إلى أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة منظمة دولية متخصصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة تفرعت عن منظمة التعاون الإسلامي وأنشأت عام 1982 ويقع المقر الرئيسي في المملكة المغربية. (النهاية)
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