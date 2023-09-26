الاردن يعلن إسقاط مسيرتين تحملان مواد مخدرة حاولتا اجتياز الحدود من سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمادة (الكريستال) المخدرة قادمتين من الأراضي السورية.
وذكر مصدر عسكري في بيان "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدتا محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية" وتم تحويل المضبوطات الى الجهات المختصة.
ولم يعلن المصدر عن كمية المواد المخدرة التي تم ضبطها.
وأكد المصدر "أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن". (النهاية)
ع م ن / م م ج
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