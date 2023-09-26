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الاردن يعلن إسقاط مسيرتين تحملان مواد مخدرة حاولتا اجتياز الحدود من سوريا

9/26/2023 2:43:10 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 26 - 9 (كونا) -- أعلنت السلطات الأردنية اليوم الثلاثاء إسقاط طائرتين مسيرتين محملتين بمادة (الكريستال) المخدرة قادمتين من الأراضي السورية.
وذكر مصدر عسكري في بيان "أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية رصدتا محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية" وتم تحويل المضبوطات الى الجهات المختصة.
ولم يعلن المصدر عن كمية المواد المخدرة التي تم ضبطها.
وأكد المصدر "أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن". (النهاية)

ع م ن / م م ج



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