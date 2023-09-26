اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي يبحث العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 9 (كونا) -- بحث اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري - السعودي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في مجلس التنسيق القطري السعودي محمد بن عبد الرحمن ترأس الجانب القطري فيما ترأس وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية فيصل بن فرحان الجانب السعودي.
وأضافت الوكالة أن الاجتماع بحث تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
وذكرت أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الأعمال التحضيرية للجان الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية وما تضمنته من مبادرات ومخرجات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع القادم لمجلس التنسيق القطري - السعودي.
وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. (النهاية)
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