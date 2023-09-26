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اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري السعودي يبحث العلاقات الثنائية

9/26/2023 2:43:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 9 (كونا) -- بحث اجتماع اللجنة السياسية المنبثقة عن مجلس التنسيق القطري - السعودي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية في مجلس التنسيق القطري السعودي محمد بن عبد الرحمن ترأس الجانب القطري فيما ترأس وزير الخارجية رئيس اللجنة السياسية واللجنة التنفيذية فيصل بن فرحان الجانب السعودي.
وأضافت الوكالة أن الاجتماع بحث تطوير العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين في إطار اللجنة السياسية وسبل تعميق هذا التعاون من خلال عدد من المبادرات من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يلبي تطلعات قيادة البلدين ويحقق مصالح شعبيهما.
وذكرت أن الجانبين استعرضا خلال الاجتماع الأعمال التحضيرية للجان الفرعية السبع وفرق عملها خلال الفترة الماضية وما تضمنته من مبادرات ومخرجات ومذكرات تفاهم من المزمع توقيعها على هامش الاجتماع القادم لمجلس التنسيق القطري - السعودي.
وأشاد الجانبان بالتعاون والتنسيق القائم بين لجان المجلس الفرعية وفرق عمل الأمانة العامة للمجلس في الجانبين التي تأتي تحضيرا للاجتماع السابع للمجلس وشددا على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين بما يحقق المصالح النوعية المشتركة للبلدين الشقيقين وشعبيهما. (النهاية)

س س س / م م ج




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