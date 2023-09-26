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جيش الاحتلال يقصف مواقع لحركة (حماس) قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

9/26/2023 2:43:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 26 - 9 (كونا)-- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مواقع لحركة (حماس) قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي "إن طائرة مسيرة تابعة للجيش أغارت على مواقع لحركة (حماس) شرق مدينة (رفح) جنوب القطاع إلى جانب استهداف موقعين آخرين أحدهما شرق حي (الشجاعية) وآخر شرق (جباليا) شمال القطاع حيث تجري مواجهات عنيفة بالقرب من السياج الحدودي".
وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة مواجهات مع قوات الاحتلال أشعل خلالها الفلسطينيون إطارات السيارات في حين رد جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز لقمع المتظاهرين.
وتتواصل التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ نحو أسبوعين بدعوة من الشباب الفلسطيني تنديدا باعتداءات الاحتلال المتكررة على باحات المسجد الأقصى والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. (النهاية)

واب / م م ج




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