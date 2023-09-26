جيش الاحتلال يقصف مواقع لحركة (حماس) قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 26 - 9 (كونا)-- قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مواقع لحركة (حماس) قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال متحدث باسم جيش الاحتلال في تصريح صحفي "إن طائرة مسيرة تابعة للجيش أغارت على مواقع لحركة (حماس) شرق مدينة (رفح) جنوب القطاع إلى جانب استهداف موقعين آخرين أحدهما شرق حي (الشجاعية) وآخر شرق (جباليا) شمال القطاع حيث تجري مواجهات عنيفة بالقرب من السياج الحدودي".
وشهدت الحدود الشرقية لقطاع غزة مواجهات مع قوات الاحتلال أشعل خلالها الفلسطينيون إطارات السيارات في حين رد جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز لقمع المتظاهرين.
وتتواصل التظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة منذ نحو أسبوعين بدعوة من الشباب الفلسطيني تنديدا باعتداءات الاحتلال المتكررة على باحات المسجد الأقصى والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين. (النهاية)
واب / م م ج
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