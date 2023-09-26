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الجامعة العربية تدعو إلى مواصلة تقديم الدعم العربي للشعب السوداني

9/26/2023 2:43:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 26 - 9 (كونا) -- دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الثلاثاء كل المنظمات والجمعيات العربية إلى مواصلة تقديم الدعم للشعب السوداني وقال إن الوضع بالسودان بات معقدا مع استمرار العناد بين الفرقاء السودانيين.
وأضاف أبو الغيط في كلمة بالاجتماع الاستثنائي للاتحادات العربية لدعم مبادرة "نبض العرب" الموجهة لمساعدة السودانيين المتأثرين بالحرب "مهما طالت الأزمة سنستمر في تقديم الدعم للشعب السوداني لأنه جزء من هذه الأمة".
وأثنى أبو الغيط على مساعدة الأشقاء العرب للشعب السوداني داعيا طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار لكي تنتهي معاناة الشعب.
وأكد أن مبادرة دعم السودان صادقة بمشاعر العرب تجاه أشقائنا بالسودان معربا عن الأسى والحزن إزاء الخراب والدمار الذي حدث بالخرطوم والمدن السودانية واستمرار معاناة السودانيين من جراء ذلك خاصة النساء والأطفال وكبار السن فضلا عن توقف خدمات التعليم والصحة بالمدن السودانية.
بدوره قال مندوب السودان الدائم لدى الجامعة العربية محمد عبدالله خالص إن قوات الدعم السريع مستمرة منذ خمسة أشهر في حملة تدمير "ممنهجة" تستهدف مؤسسات الدولة ومرافقها وهياكلها الاقتصادية والخدمية إضافة إلى جرائم القتل والنهب الاغتصاب والتدمير.
وأضاف أن هذه "الميليشيا المتمردة" ارتكبت انتهاكات فظيعة وجرائم بشعة ضد السودانيين توصف بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك التصفية العرقية".
وأشار في هذا الصدد إلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول هذه الجرائم وفرض الولايات المتحدة عقوبات بحق قادة تلك الميلشيات مما يشي بأن المجتمع الدولي بأسره بدأ يفهم طبيعة هذه الجماعة وأبعاد مخططها التدميري في السودان والمنطقة.
وأكد عبد الله تصدي القوات المسلحة السودانية بكل حزم لميليشيات الدعم السريع وإفشال مخططها بالاستيلاء على السلطة بالقوة برغم الإعداد الكبير الذي جرى في التخطيط والتمهيد لهذا التمرد بقوات فاق عددها 80 ألف مقاتل.
وأوضح أن "جرائم ميليشيات الدعم السريع تسببت في إنهاك وتدمير النظام الاقتصادي في السودان بشكل غير مسبوق وانهيار بيئة الاقتصاد الكلي وزيادة نسبة التضخم مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وندرة السلع بعد أن تم تدمير المصانع ووسائل الانتاج المختلفة التي تعود ملكيتها للمواطنين السودانيين.
وكشف عبد الله عن نتائج دراسة قامت بها "مجموعة العمل الفنية الاتحادية والمجموعات الولائية" في السودان بالتعاون مع بعض الوكالات المتخصصة أظهرت أن حوالي 3ر20 مليون شخص يمثلون 40 بالمئة من جملة السكان تقريبا في وضع الأزمة أو وضع الطوارئ منهم حوالي 6ر8 ملايين شخص يحتاجون إلى إجراءات عاجلة لانقاذ حياتهم وتوفير الحد الأدنى من سبل العيش.
وقال "لقد أدت جرائم واعتداءات الميليشيا في كل من الخرطوم ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى إلى نزوح حوالي 6ر2 مليون شخص من منازلهم ومدنهم إلى الولايات الأخرى ولجوء حوالي 740 ألفا آخرين إلى دول الجوار. (النهاية)

م م / م ف م / م م ج




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