(المالية): منفذو الهجمة السيبرانية الأخيرة نسخوا بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة وصورا لبطاقات مدنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن منفذي الهجمة السيبرانية التي حدثت في 18 سبتمبر الحالي قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة بالإضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية.
وأوضحت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) بشأن التحقيقات الجارية في عميلة الهجمة السيبرانية المحدودة أن هذه المستندات لم تتلف من قبل منفذي الهجمات السيبرانية مبينة أن الوزارة لا تزال تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات.
وأكدت أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة مشيرة إلى أن المعاملات المالية بجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.
وأضافت أنها استعانت بشركة عالمية متخصصة تعتمد عليها جهات عالمية كبرى حكومية وخاصة في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم المعلوماتية لافتة إلى أن الشركة تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها الوزارة. (النهاية)
م ض / أ م ح
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