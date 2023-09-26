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(المالية): منفذو الهجمة السيبرانية الأخيرة نسخوا بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة وصورا لبطاقات مدنية

9/26/2023 2:43:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 9 (كونا) -- قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن منفذي الهجمة السيبرانية التي حدثت في 18 سبتمبر الحالي قاموا بنسخ بعض مستندات إدارة عقود أملاك الدولة بالإضافة إلى بعض صور البطاقات المدنية سارية المفعول ومنتهية الصلاحية.
وأوضحت الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (اكس) بشأن التحقيقات الجارية في عميلة الهجمة السيبرانية المحدودة أن هذه المستندات لم تتلف من قبل منفذي الهجمات السيبرانية مبينة أن الوزارة لا تزال تحتفظ بنسخ إضافية من هذه المستندات.
وأكدت أن جميع البيانات الخاصة برواتب العاملين في الجهات الحكومية لا تخزن في أنظمة الوزارة مشيرة إلى أن المعاملات المالية بجميع الجهات الحكومية مستمرة وتسير بشكلها الطبيعي.
وأضافت أنها استعانت بشركة عالمية متخصصة تعتمد عليها جهات عالمية كبرى حكومية وخاصة في مكافحة مثل هذا النوع من الجرائم المعلوماتية لافتة إلى أن الشركة تتبع إطار عمل صارم ومنهجي للتعافي من آثار الهجمة السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها الوزارة. (النهاية)

م ض / أ م ح




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