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واشنطن تدين بشدة الهجوم الحوثي على قوة دفاع البحرين جنوبي السعودية

9/26/2023 2:43:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 9 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة "بشدة" اليوم الثلاثاء هجوم جماعة الحوثي على قوة دفاع البحرين المرابطة جنوب السعودية والذي أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبيها وإصابة آخرين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة على أن "هذا الهجوم غير المبرر يهدد أطول فترة من الهدوء منذ بدء الحرب في اليمن" بالإشارة إلى ما يقرب من 18 شهرا متتاليا من الهدوء في أعقاب دخول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة في شهر إبريل من العام الماضي.
وأشار ميلر إلى أن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين "كانواعلى اتصال مع نظرائهم البحرينيين منذ ظهور أنباء الهجوم أمس".
وأكد وقوف واشنطن "إلى جانب مملكة البحرين" التي وصفها بأنها "شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".
كما عبر عن "التعازي الصادقة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب البحرين والسعودية" متمنيا "للجرحى في هذا الهجوم غير المبرر وغير المقبول الشفاء العاجل والعودة إلى العمل".
وأبرز ميلر أن واشنطن عملت "بلا كلل مع شركائنا لتهدئة التصعيد وتأمين الهدنة وتحفيز الأطراف لإطلاق عملية سلام يمنية يمنية".
ونوه بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "ناقش عملية السلام في اليمن في عدد من لقاءاته مع نظرائه في المنطقة الأسبوع الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشدد على أن الاتفاق السياسي اليمني - اليمني هو وحده القادر على حل الصراع بشكل دائم وإنهاء الأزمة الإنسانية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "إننا نكرر هذا النداء اليوم".
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)

ر س ر / ف ا س



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