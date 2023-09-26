واشنطن تدين بشدة الهجوم الحوثي على قوة دفاع البحرين جنوبي السعودية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 26 - 9 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة "بشدة" اليوم الثلاثاء هجوم جماعة الحوثي على قوة دفاع البحرين المرابطة جنوب السعودية والذي أدى إلى استشهاد اثنين من منتسبيها وإصابة آخرين.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة على أن "هذا الهجوم غير المبرر يهدد أطول فترة من الهدوء منذ بدء الحرب في اليمن" بالإشارة إلى ما يقرب من 18 شهرا متتاليا من الهدوء في أعقاب دخول الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة حيز التنفيذ لأول مرة في شهر إبريل من العام الماضي.
وأشار ميلر إلى أن المسؤولين الحكوميين الأمريكيين "كانواعلى اتصال مع نظرائهم البحرينيين منذ ظهور أنباء الهجوم أمس".
وأكد وقوف واشنطن "إلى جانب مملكة البحرين" التي وصفها بأنها "شريك استراتيجي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".
كما عبر عن "التعازي الصادقة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب البحرين والسعودية" متمنيا "للجرحى في هذا الهجوم غير المبرر وغير المقبول الشفاء العاجل والعودة إلى العمل".
وأبرز ميلر أن واشنطن عملت "بلا كلل مع شركائنا لتهدئة التصعيد وتأمين الهدنة وتحفيز الأطراف لإطلاق عملية سلام يمنية يمنية".
ونوه بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن "ناقش عملية السلام في اليمن في عدد من لقاءاته مع نظرائه في المنطقة الأسبوع الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة وشدد على أن الاتفاق السياسي اليمني - اليمني هو وحده القادر على حل الصراع بشكل دائم وإنهاء الأزمة الإنسانية".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "إننا نكرر هذا النداء اليوم".
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منسوبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة. (النهاية)
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