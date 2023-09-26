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أمير قطر يعزي ملك البحرين في استشهاد عدد من جنود قوة دفاع البحرين

9/26/2023 2:43:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 9 (كونا)-- أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن خالص تعازيه ومواساته للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى باستشهاد عدد من قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل).
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم مع الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين الشقيقة.
من جانبه أعرب ملك البحرين عن خالص شكره وتقديره لأمير قطر على تعازيه وصادق المشاعر الكريمة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منتسبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية السعودية. (النهاية)

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