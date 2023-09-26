أمير قطر يعزي ملك البحرين في استشهاد عدد من جنود قوة دفاع البحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 26 - 9 (كونا)-- أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن خالص تعازيه ومواساته للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى باستشهاد عدد من قوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات (عاصفة الحزم) و(إعادة الأمل).
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ تميم مع الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين الشقيقة.
من جانبه أعرب ملك البحرين عن خالص شكره وتقديره لأمير قطر على تعازيه وصادق المشاعر الكريمة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن يوم أمس الاثنين استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة عدد من منتسبي قوة الواجب المشاركة من البحرين بعمليات (إعادة الأمل) والمرابطة على الحدود الجنوبية السعودية. (النهاية)
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