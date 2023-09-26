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السفير السوري بالأمم المتحدة: الارتقاء بالوضع الإنساني في بلادنا يتطلب حلولا مستدامة خاصة بعد الزلزال

9/26/2023 2:43:06 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- قال سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ اليوم الثلاثاء إن الارتقاء بالوضع الإنساني في بلاده يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم السوريين خاصة بعد الزلزال مشيرا إلى أن الكارثة أضافت عبئا على الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وأوضح صباغ في كلمته في إطار مناقشات الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة إن تلك الحلول تتمثل في زيادة حجم وكم مشاريع التعافي المبكر بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ويوفر ظروف عودة كريمة وطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
وأضاف أن الزلزال دمر مئات المباني والبنى التحتية والمرافق الخدمية وتسبب بوقوع آلاف الضحايا والجرحى وجعل عشرات الآلاف بلا مأوى مشيرا إلى أن الحكومة السورية حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة كافة لوصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى كل المناطق المتضررة.
ولفت السفير السوري إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في سوريا منحت موافقات مفتوحة لتسهيل وتسريع إجراءات دخول إمدادات الإغاثة الطارئة لدعم المتضررين بما في ذلك فتحها لمعابر حدودية بقرار سيادي لتسهيل الاستجابة الإنسانية في المناطق المتضررة.
وأعرب عن استعداد بلاده للترحيب بعودة كل لاجئ سوري من خلال تعاون الحكومة السورية مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحقيق هذا الهدف.
وحول الجولان السوري المحتل قال السفير بسام صباغ إن المبدأ الأساسي الذي أكد عليه ميثاق الأمم المتحدة هو احترام سيادة واستقلال الدول الأعضاء ووحدة وسلامة أراضيها مشددا على أن أي وجود عسكري غير شرعي على أراضي أي دولة ذات سيادة هو "انتهاك صريح" لهذا الميثاق ومخالفة واضحة للقانون الدولي.
وأشار إلى ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والجولان السوري منذ عام 1967 في بنائها للمستوطنات وتغيير للتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسساتي واصفا إياها ب"أبشع أشكال الانتهاكات الجسيمة لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني".
وذكر السفير السوري في هذا الصدد أن هذا العام شهد تصعيدا خطيرا "للممارسات الإجرامية الإسرائيلية والتي بلغ عدد ضحاياها أعلى مستوى لها".
واتهم الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب "المزيد من المجازر" وتصعيد عدوانه العسكري وقصفه الصاروخي المتكرر للمدن والموانئ والمطارات المدنية السورية الأمر الذي عرض أراوح المدنيين وسلامة الطيران المدني للخطر وأعاق عمليات الأمم المتحدة الإنسانية.
ودان بأشد العبارات تلك "الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية" واستنكر ما وصفه ب"الصمت من قبل بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي ولقانون حقوق الإنسان".
وتطرق سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى القمة العربية التي عقدت في مايو الماضي في جدة في المملكة العربية السعودية لافتا إلى أنها حققت إنجازا كبيرا.
وأضاف صباغ أن "القمة أعادت للموقف العربي ألقه وللعمل العربي المشترك زخمه وأكدت من خلالها الدول العربية على دعم سوريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها". (النهاية)

ع س ت / م م ج




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