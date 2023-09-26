انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية الأردنية لميثاق الأخلاقيات الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا) - انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية لميثاق الأخلاقيات الوطني، هيئة إدارة جديدة بالتزكية لتتولى إدارة الجمعية خلال الأربع سنوات المقبلة.

وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها والذي جرى فيه توزيع المناصب على الأعضاء، حيث حصل محمد خير القطان على منصب رئيس الجمعية، وعبد الكريم الحموري نائباً للرئيس، فواز ممدوح القطان أميناً للسر، وفؤاد الكسيح أميناً للصندوق، وجمال بدران عضواً، وتيسير الخضري عضواً، وسطام العواد عضواً.

وناقش الهيئة العام للجمعية خلال اجتماعها، سبل تعزيز نشاطات الجمعية ووضع تصور لها وتحديد المواضيع التي يمكن إنجازها من خلال ندوات أو فعاليات بما يتوافق مع أهداف وغايات الجمعية.

وتهدف الجمعية، للعمل على وضع الأطر اللازمة لميثاق الأخلاقيات الوطني والعمل على أن ينبثق عن ميثاق أخلاقي لكل مؤسسة عامة وخاصة منسجماً مع الإطار العام لميثاق الأخلاقيات الوطني، وتشجيع النهج الأخلاقي وتعزيز القيم والمفاهيم الأخلاقية لدى فئات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع كافة من خلال برامج التثقيف والتوعية الموضوعية والموثوقة في هذا المجال، والتثقيف في أسس ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع الأردني ومناهضة المخالفات الصريحة لهذه الأسس كالمحسوبية والواسطة والشللية.

--(بترا)

ح ظ/أز/ ع ط

26/09/2023 21:01:25

