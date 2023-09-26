انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعية الأردنية لميثاق الأخلاقيات الوطني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا) - انتخبت الهيئة العامة للجمعية الأردنية لميثاق الأخلاقيات الوطني، هيئة إدارة جديدة بالتزكية لتتولى إدارة الجمعية خلال الأربع سنوات المقبلة.
وعقدت الهيئة الإدارية الجديدة اجتماعها والذي جرى فيه توزيع المناصب على الأعضاء، حيث حصل محمد خير القطان على منصب رئيس الجمعية، وعبد الكريم الحموري نائباً للرئيس، فواز ممدوح القطان أميناً للسر، وفؤاد الكسيح أميناً للصندوق، وجمال بدران عضواً، وتيسير الخضري عضواً، وسطام العواد عضواً.
وناقش الهيئة العام للجمعية خلال اجتماعها، سبل تعزيز نشاطات الجمعية ووضع تصور لها وتحديد المواضيع التي يمكن إنجازها من خلال ندوات أو فعاليات بما يتوافق مع أهداف وغايات الجمعية.
وتهدف الجمعية، للعمل على وضع الأطر اللازمة لميثاق الأخلاقيات الوطني والعمل على أن ينبثق عن ميثاق أخلاقي لكل مؤسسة عامة وخاصة منسجماً مع الإطار العام لميثاق الأخلاقيات الوطني، وتشجيع النهج الأخلاقي وتعزيز القيم والمفاهيم الأخلاقية لدى فئات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع كافة من خلال برامج التثقيف والتوعية الموضوعية والموثوقة في هذا المجال، والتثقيف في أسس ومبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع الأردني ومناهضة المخالفات الصريحة لهذه الأسس كالمحسوبية والواسطة والشللية.
--(بترا)
ح ظ/أز/ ع ط
26/09/2023 21:01:25
MENAFN26092023000117011021ID1107146295
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