مثول 5 بلغاريين أمام محكمة بريطانية بتهمة التجسس لصالح روسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

لندن 26 أيلول (بترا)- مثل خمسة مواطنين بلغار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى شبكة تجسس روسية في بريطانيا.

ووفق عديد وسائل الإعلام البريطانية يواجه البلغار الخمسة، وهم ثلاثة رجال وامرأتان، اتهامات تتعلق بتنفيذ عمليات مراقبة والحصول على معلومات عن أهداف معينة بقصد أن يستفيد منها العدو بشكل مباشر أو غير مباشر على نحو يضر بسلامة البلاد ومصالحها" خلال الفترة من 30 آب 2020 إلى الثامن من شباط 2023.

وأضافت وسائل الإعلام أنه لم تُقدم أي طلبات للإفراج عنهم بكفالة حتى الآن، وهم رهن الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي في لندن في 13 تشرين الأول المقبل.

--(بترا)

رش/أز/ ع ط

26/09/2023 20:59:27