مثول 5 بلغاريين أمام محكمة بريطانية بتهمة التجسس لصالح روسيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 26 أيلول (بترا)- مثل خمسة مواطنين بلغار عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أمام محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى شبكة تجسس روسية في بريطانيا.
ووفق عديد وسائل الإعلام البريطانية يواجه البلغار الخمسة، وهم ثلاثة رجال وامرأتان، اتهامات تتعلق بتنفيذ عمليات مراقبة والحصول على معلومات عن أهداف معينة بقصد أن يستفيد منها العدو بشكل مباشر أو غير مباشر على نحو يضر بسلامة البلاد ومصالحها" خلال الفترة من 30 آب 2020 إلى الثامن من شباط 2023.
وأضافت وسائل الإعلام أنه لم تُقدم أي طلبات للإفراج عنهم بكفالة حتى الآن، وهم رهن الحبس الاحتياطي حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي في لندن في 13 تشرين الأول المقبل.
--(بترا)
رش/أز/ ع ط
26/09/2023 20:59:27
MENAFN26092023000117011021ID1107146294
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