غوتيريش: استخدام الأسلحة النووية سيكون كارثة إنسانية هائلة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 26 أيلول (بترا)-قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن أي استخدام للأسلحة النووية، بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف، من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.

وقال غوتيريش في بيان بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي صادف اليوم الثلاثاء ، إنه عندما أدى انعدام الثقة والمنافسة الجيوسياسية إلى دفع المخاطر النووية إلى مستويات الحرب الباردة، فإن الإزالة الكاملة لهذه الأسلحة هي السبيل الوحيد لمستقبل سلمي.

وأضاف أن التقدم الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس على مدى عقود عديدة لمنع استخدام وانتشار واختبار الأسلحة النووية قد تم التراجع عنه، داعيا إلى نزع السلاح النووي وتعزيز نظام عدم الانتشار.

وقال إن "الطريقة الوحيدة للقضاء على الخطر النووي هي القضاء على الأسلحة النووية" داعيا الدول على العمل معًا لإزالة "أجهزة التدمير هذه من كتب التاريخ، مرة واحدة وإلى الأبد".

-- (بترا)

م د/أز/ ع ط

26/09/2023 20:58:11