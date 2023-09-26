غوتيريش: استخدام الأسلحة النووية سيكون كارثة إنسانية هائلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 26 أيلول (بترا)-قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن أي استخدام للأسلحة النووية، بغض النظر عن المكان أو الزمان أو الظروف، من شأنه أن يؤدي إلى كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة.
وقال غوتيريش في بيان بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الذي صادف اليوم الثلاثاء ، إنه عندما أدى انعدام الثقة والمنافسة الجيوسياسية إلى دفع المخاطر النووية إلى مستويات الحرب الباردة، فإن الإزالة الكاملة لهذه الأسلحة هي السبيل الوحيد لمستقبل سلمي.
وأضاف أن التقدم الذي جرى تحقيقه بشق الأنفس على مدى عقود عديدة لمنع استخدام وانتشار واختبار الأسلحة النووية قد تم التراجع عنه، داعيا إلى نزع السلاح النووي وتعزيز نظام عدم الانتشار.
وقال إن "الطريقة الوحيدة للقضاء على الخطر النووي هي القضاء على الأسلحة النووية" داعيا الدول على العمل معًا لإزالة "أجهزة التدمير هذه من كتب التاريخ، مرة واحدة وإلى الأبد".
-- (بترا)
م د/أز/ ع ط
26/09/2023 20:58:11
MENAFN26092023000117011021ID1107146293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.