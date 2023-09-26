ورشة حول السلامة المرورية لليافعين بالرمثا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الرمثا 26 أيلول (بترا ) - نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الثلاثاء ورشة توعوية لليافعين حول السلامة المرورية في الرمثا بمشاركة 20 يافعا من الذكور والإناث للفئة العمرية 12 - 15 عاما .
وأشارت المهندسة وفاء الزعبي إلى طرق الوقاية من حوادث الطرق وتعريف اليافعين بأنواع شواخص المرور من خلال الرسومات التوضيحية المعدة مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد المرور في عبور الطرق وتنفيذ تعليمات وقوانين السير وعدم مخالفتها لضمان سلامة المواطن وحمايته من حوادث الدهس والتصادم.
ودعت المشاركين في الورشة الى الحذر والانتباه الجيد عند قطع الطرق والالتزام بالممرات المحددة للمشاة.
وقالت رئيسة الملتقى حمدة الزعبي أن الورشة تأتي ضمن نشاطات الملتقى، هدفت الى توعية المشاركين بضرورة المحافظة على قواعد المرور لتحقيق السلامة العامة لهم والحفاظ على حياتهم .
--(بترا )
ب.و/ ع ط
26/09/2023 20:37:15
MENAFN26092023000117011021ID1107146292
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