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ورشة حول السلامة المرورية لليافعين بالرمثا

9/26/2023 2:42:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الرمثا 26 أيلول (بترا ) - نظم ملتقى ألق الثقافي اليوم الثلاثاء ورشة توعوية لليافعين حول السلامة المرورية في الرمثا بمشاركة 20 يافعا من الذكور والإناث للفئة العمرية 12 - 15 عاما .
وأشارت المهندسة وفاء الزعبي إلى طرق الوقاية من حوادث الطرق وتعريف اليافعين بأنواع شواخص المرور من خلال الرسومات التوضيحية المعدة مؤكدة أهمية الالتزام بقواعد المرور في عبور الطرق وتنفيذ تعليمات وقوانين السير وعدم مخالفتها لضمان سلامة المواطن وحمايته من حوادث الدهس والتصادم.
ودعت المشاركين في الورشة الى الحذر والانتباه الجيد عند قطع الطرق والالتزام بالممرات المحددة للمشاة.
وقالت رئيسة الملتقى حمدة الزعبي أن الورشة تأتي ضمن نشاطات الملتقى، هدفت الى توعية المشاركين بضرورة المحافظة على قواعد المرور لتحقيق السلامة العامة لهم والحفاظ على حياتهم .
--(بترا )
ب.و/ ع ط
26/09/2023 20:37:15

MENAFN26092023000117011021ID1107146292

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