حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة العامة بالكرك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 26 أيلول (بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن فرع الكرك اليوم الثلاثاء جلسة حوارية بعنوان "الشباب والمشاركة في الحياة العامة" بحضور شباب متطوعين من الهيئة والناشطين من مختلف أنحاء المحافظة.
وأكد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، الذي ترأس الجلسة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بفئة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية تعزيز مفهوم الوعي السياسي والديمقراطي لدى الشباب وكيفية إعداد شباب قادر على بناء المستقبل وإشراكهم في بناء ثقافة ديمقراطية واعية وتعزيز سبل ممارستها في مجالات الحياة العامة.
واكد أهمية هذه الجلسات الحوارية للشباب واستمراريتها والتي حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم لتمكينهم وتحفيزهم واستثمار طاقاتهم في الاتجاه الصحيح .
وتنفيذاً لرغبة الشباب وعد أبو الغنم، بأنه سيُصار إلى تنفيذ العديد من الجلسات الحوارية والورشات التعريفية بقانون الأحزاب الجديد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويرافقها حملات إعلامية إرشادية وتشجيعية تستهدف فئة الشباب والمجتمع ككل للإجابة عن استفساراتهم وتحفيزهم على المشاركة في الانضمام للأحزاب وإثبات الدور الوطني المهم بوجودهم فيها.
--(بترا)
م ع/ب ع/ ع ط
26/09/2023 20:34:46
MENAFN26092023000117011021ID1107146291
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