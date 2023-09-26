Tuesday, 26 September 2023 11:54 GMT

حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة العامة بالكرك

9/26/2023 2:42:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 26 أيلول (بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن فرع الكرك اليوم الثلاثاء جلسة حوارية بعنوان "الشباب والمشاركة في الحياة العامة" بحضور شباب متطوعين من الهيئة والناشطين من مختلف أنحاء المحافظة.
وأكد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، الذي ترأس الجلسة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بفئة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية تعزيز مفهوم الوعي السياسي والديمقراطي لدى الشباب وكيفية إعداد شباب قادر على بناء المستقبل وإشراكهم في بناء ثقافة ديمقراطية واعية وتعزيز سبل ممارستها في مجالات الحياة العامة.
واكد أهمية هذه الجلسات الحوارية للشباب واستمراريتها والتي حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم لتمكينهم وتحفيزهم واستثمار طاقاتهم في الاتجاه الصحيح .
وتنفيذاً لرغبة الشباب وعد أبو الغنم، بأنه سيُصار إلى تنفيذ العديد من الجلسات الحوارية والورشات التعريفية بقانون الأحزاب الجديد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويرافقها حملات إعلامية إرشادية وتشجيعية تستهدف فئة الشباب والمجتمع ككل للإجابة عن استفساراتهم وتحفيزهم على المشاركة في الانضمام للأحزاب وإثبات الدور الوطني المهم بوجودهم فيها.
--(بترا)
م ع/ب ع/ ع ط
26/09/2023 20:34:46

MENAFN26092023000117011021ID1107146291

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث