حوارية حول مشاركة الشباب في الحياة العامة بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 26 أيلول (بترا)- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن فرع الكرك اليوم الثلاثاء جلسة حوارية بعنوان "الشباب والمشاركة في الحياة العامة" بحضور شباب متطوعين من الهيئة والناشطين من مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد محافظ الكرك فراس أبو الغنم، الذي ترأس الجلسة على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في الاهتمام بفئة الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

وأشار إلى أهمية تعزيز مفهوم الوعي السياسي والديمقراطي لدى الشباب وكيفية إعداد شباب قادر على بناء المستقبل وإشراكهم في بناء ثقافة ديمقراطية واعية وتعزيز سبل ممارستها في مجالات الحياة العامة.

واكد أهمية هذه الجلسات الحوارية للشباب واستمراريتها والتي حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم لهم لتمكينهم وتحفيزهم واستثمار طاقاتهم في الاتجاه الصحيح .

وتنفيذاً لرغبة الشباب وعد أبو الغنم، بأنه سيُصار إلى تنفيذ العديد من الجلسات الحوارية والورشات التعريفية بقانون الأحزاب الجديد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ويرافقها حملات إعلامية إرشادية وتشجيعية تستهدف فئة الشباب والمجتمع ككل للإجابة عن استفساراتهم وتحفيزهم على المشاركة في الانضمام للأحزاب وإثبات الدور الوطني المهم بوجودهم فيها.

--(بترا)

م ع/ب ع/ ع ط

26/09/2023 20:34:46