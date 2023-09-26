بدء بازار الخريف الصيفي في مركز زها الثقافي بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 26 أيلول ( بترا ) -نظم مركز زها الثقافي بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين / معهد العناية بصحة الأسرة اليوم الثلاثاء بازار الخريف الصحي .
وقالت مديرة مشروع رعاية في مؤسسة الملك الحسين للعناية بصحة الأسرة هبة يوسف إن هذا البازار يعد الثاني في مركز زها في محافظة المفرق ويهدف إلى إيصال موروث الاكل الشعبي للأجيال الجديدة بطريقة أكثر صحية .
وأضافت أن مشروع رعاية يتحدث عن الأمراض المزمنة كأمراض السكري والضغط والسرطان بشكل عام إضافة إلى الربو والأمراض النفسية مضيفة نحاول توعية المجتمع المحلي بالأمراض المزمنة وكيفية التعايش معها وليس الهروب منه من خلال أنماط صحية متبعة وصولا للسيطرة عليها من خلال الحمية الغذائية وممارسة الأنشطة الرياضية الصحيحة.
وأشارت إلى ان أنشطة وفعاليات مشروع رعاية يتم تنفيذها في المحافظات المستهدفة من المشروع والتي تشمل محافظات المفرق وعجلون والطفيلة .
وقالت يوسف مشروع رعاية ممول من الاتحاد الأوروبي بادارة التعاون الاسباني حيث اشتمل البازار الصحي الثاني على تقديم الاكل الشعبي الموروث بطريقة صحية مناسبة للأجيال الصاعدة إضافة لعرض مسرحي للتعريف بالامراض المزمنة .
--(بترا )
ه ق / ع ط
26/09/2023 20:28:11
MENAFN26092023000117011021ID1107146290
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