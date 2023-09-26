بدء بازار الخريف الصيفي في مركز زها الثقافي بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 26 أيلول ( بترا ) -نظم مركز زها الثقافي بالتعاون مع مؤسسة الملك الحسين / معهد العناية بصحة الأسرة اليوم الثلاثاء بازار الخريف الصحي .

وقالت مديرة مشروع رعاية في مؤسسة الملك الحسين للعناية بصحة الأسرة هبة يوسف إن هذا البازار يعد الثاني في مركز زها في محافظة المفرق ويهدف إلى إيصال موروث الاكل الشعبي للأجيال الجديدة بطريقة أكثر صحية .

وأضافت أن مشروع رعاية يتحدث عن الأمراض المزمنة كأمراض السكري والضغط والسرطان بشكل عام إضافة إلى الربو والأمراض النفسية مضيفة نحاول توعية المجتمع المحلي بالأمراض المزمنة وكيفية التعايش معها وليس الهروب منه من خلال أنماط صحية متبعة وصولا للسيطرة عليها من خلال الحمية الغذائية وممارسة الأنشطة الرياضية الصحيحة.

وأشارت إلى ان أنشطة وفعاليات مشروع رعاية يتم تنفيذها في المحافظات المستهدفة من المشروع والتي تشمل محافظات المفرق وعجلون والطفيلة .

وقالت يوسف مشروع رعاية ممول من الاتحاد الأوروبي بادارة التعاون الاسباني حيث اشتمل البازار الصحي الثاني على تقديم الاكل الشعبي الموروث بطريقة صحية مناسبة للأجيال الصاعدة إضافة لعرض مسرحي للتعريف بالامراض المزمنة .

--(بترا )

ه ق / ع ط

26/09/2023 20:28:11