تنفيذي الكورة يبحث الاحتياجات الخدمية لمناطق الرابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 26 أيلول ( بترا ) - ناقش المجلس التنفيذي للواء الكورة مع مواطني مناطق بلدية رابية الكورة اليوم الثلاثاء، احتياجاتهم الخدمية والمشاريع التنموية.
وأكد متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة، خلال الاجتماع بقاعة بلدية الرابية، بحضور أعضاء مجلس محافظة إربد عن اللواء ووجهاء ومخاتير وشباب من مناطق البلدية، أن تلك اللقاءات تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالخروج الى الميدان والالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب لغاية إيجاد حلول لها وتجويد الخدمات المقدمة.
وأشار الى أهمية التشاركية بين مختلف المؤسسات الهادفة الى تطوير التنمية في مختلف القطاعات، لافتا الى الدور المهم للبلديات التي تشكل روافع تنموية في المجتمع من خلال إيصال الخدمات للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم الخدمية والتنظيمية.
بدوره، ثمن رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي، مبادرة المجلس التنفيذي للاطلاع على احتياجات ومطالب مناطق البلدية والذي يبذل مجلسها وإدارتها الجهود في سبيل حل العديد منها ضمن الصلاحيات التي منحها القانون.
وتركزت مطالب المواطنين خلال الاجتماع على العديد من الخدمات المتصلة بتطوير القطاع التعليمي والقطاع الصحي والمياه والأشغال العامة وفتح وتعبيد الطرق وخدمة الأراضي الزراعية .
من جهته أكد متصرف اللواء، أنه سيتم متابعة مختلف المطالب المطروحة مع الدوائر الرسمية المعنية وسيجري عقد اجتماع لاحق لتقييم مستوى الانجاز ازاء احتياجات المنطقة.
-- (بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
26/09/2023 20:20:07
MENAFN26092023000117011021ID1107146287
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.