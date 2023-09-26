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تنفيذي الكورة يبحث الاحتياجات الخدمية لمناطق الرابية

9/26/2023 2:42:48 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

اربد 26 أيلول ( بترا ) - ناقش المجلس التنفيذي للواء الكورة مع مواطني مناطق بلدية رابية الكورة اليوم الثلاثاء، احتياجاتهم الخدمية والمشاريع التنموية.
وأكد متصرف لواء الكورة باسم الخلايلة، خلال الاجتماع بقاعة بلدية الرابية، بحضور أعضاء مجلس محافظة إربد عن اللواء ووجهاء ومخاتير وشباب من مناطق البلدية، أن تلك اللقاءات تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالخروج الى الميدان والالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن قرب لغاية إيجاد حلول لها وتجويد الخدمات المقدمة.
وأشار الى أهمية التشاركية بين مختلف المؤسسات الهادفة الى تطوير التنمية في مختلف القطاعات، لافتا الى الدور المهم للبلديات التي تشكل روافع تنموية في المجتمع من خلال إيصال الخدمات للمواطنين والوقوف على احتياجاتهم الخدمية والتنظيمية.
بدوره، ثمن رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي، مبادرة المجلس التنفيذي للاطلاع على احتياجات ومطالب مناطق البلدية والذي يبذل مجلسها وإدارتها الجهود في سبيل حل العديد منها ضمن الصلاحيات التي منحها القانون.
وتركزت مطالب المواطنين خلال الاجتماع على العديد من الخدمات المتصلة بتطوير القطاع التعليمي والقطاع الصحي والمياه والأشغال العامة وفتح وتعبيد الطرق وخدمة الأراضي الزراعية .
من جهته أكد متصرف اللواء، أنه سيتم متابعة مختلف المطالب المطروحة مع الدوائر الرسمية المعنية وسيجري عقد اجتماع لاحق لتقييم مستوى الانجاز ازاء احتياجات المنطقة.
-- (بترا)
أ غ/ب ع/ ع ط
26/09/2023 20:20:07

MENAFN26092023000117011021ID1107146287

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