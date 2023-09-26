بني مصطفى تبحث مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتريسافاس اليوم الثلاثاء التعاون المشترك في عدد من القضايا.

وناقشت بني مصطفى خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة وحضره مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع، ومدير التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن باتريك لامبريختس أوجه التعاون في مختلف المجالات بين وزارة التنمية والاتحاد الاوروبي، لا سيما المتعلقة باستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها ومشروع "مكاني"، مثلما بحثت عددا من المشاريع التي يتم العمل عليها مع صندوق المعونة الوطنية.

وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية ومواءمتها لمخرجات التحديث الثلاثة "السياسية، والاقتصادية، والإدارية ".

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة ضمن محاور استراتيجية الحماية الاجتماعية "، تمثلت بمحور "تمكين" والمتعلق بالخدمات الاجتماعية، ومحور "كرامة" والمتعلق بالمساعدات الاجتماعية والنقدية، ومحور "فرصة" والمتعلق بالعمل اللائق والضمان الاجتماعي، ومحور "الصدمات" حيث تم استحداثه مؤخرا، وتأسيس فريق لهذا المحور، يرأسه مركز إدارة الازمات، متعلق بالاستجابة للصدمات.".

وبينت أن العمل جار للتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اللجان المختصة لضمان تحقيق استجابة شاملة لاحتياجات الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية.

وتطرقت بني مصطفى الى برنامج التخريج الاقتصادي في صندوق المعونة الوطنية الذي يعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنتفعين من الصندوق، معربة عن ضرورة تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتقديرها للدعم الذي يقدمه للوزارة والصندوق في الحماية الاجتماعية.

بدوره أبدى سفير بعثة الاتحاد الأوروبي استعداده في استمرارية التعاون في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال.

وأكد السفير شاتريسافاس الإستعداد للتعاون في مجال تنفيذ مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة استمرارية المشاريع الاقتصادية وضمان استدامتها.

--(بترا)

ح ظ/ب ع / ع ط

26/09/2023 20:15:32