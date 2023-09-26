الأردن يشارك باجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023، بصفتها محافظ الأردن في البنك.
وعقد الاجتماع يوم أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات"، وجرت جلسة الافتتاح تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشارك في فعاليات الاجتماع رئيس البنك، وممثلون عن الدول الأعضاء ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف.
ويعد الاجتماع الحدث الرئيس للبحث بين المحافظين والدول الأعضاء/المساهمين في القضايا المالية والمؤسسية بما في ذلك الانجازات التي تم تحقيقها خلال 2022 والتوجهات والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية.
وعقد المحافظون طاولة مستديرة ركزت على مناقشة احتياجات الدول الأعضاء وتلبيتها والدور المطلوب من بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل وأدواته المبتكرة واستجابة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وكذلك التمويل المتعلق بالمناخ لدعم التحول العادل والفعال.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، بينت طوقان مداخلة لها على أن الاجتماع ينعقد في وقت مهم وبعد انعقاد قمة تمويل التنمية وقمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ركزت على أهمية الوصول إلى التمويل خاصة في ضوء الاحتياجات التمويلية لأجندة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة الدور المناط بالبنوك متعددة الأطراف وأهمية التنسيق بينها من أجل توجيه الموارد بطريقة أمثل نحو الاحتياجات الملحة، والحاجة لأدوات تمويل مبتكرة ترتقي لمطالب الدول الأعضاء وتمكينهم من الوصول إلى التمويل الميسر منخفض الكلفة وتوجيه التمويل للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التي تسهم في الحد من أثر التغير المناخي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنويع أدوات التمويل للقطاع الخاص كتعزيز الائتمان وتوفير الضمانات التي تخفف من المخاطر بهدف تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستراتيجية واستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء ارتفاع كلفة التمويل للمشاريع الاستثمارية.
كما تم التأكيد على أهمية توفير المساعدات الفنية والخبرات في تجهيز وتطوير مشاريع ذات جدوى، إضافة إلى أهمية قيام المؤسسات التمولية والبنوك متعددة الأطراف بزيادة التوعية والتعريف بأدواتها التمويلية بهدف الوصول إلى القطاع الخاص بما يساعد على تحفيزه لزيادة استثماراته وتمكينه من الحصول على تمويل ميسر.
ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي على اتفاقية تمويل إضافي للبرنامج القائم على النتائج حول الاستثمارات الشاملة والمستجيبة للمناخ في الأردن بقيمة 200 مليون دولار مقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حيث وقعها عن البنك نائب الرئيس لعمليات الاستثمار.
وثمنت طوقان التمويل الذي يقدمه البنك للأردن لأهميته في دعم الموازنة وتنفيذ إصلاحات ذات أولوية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال والتحول الأخضر عبر مجموعة من الإجراءات كتحسين عملية إعداد وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية والإنفاق الرأسمالي المستجيب للمناخ لجذب الاستثمار وتحسين إجراءات ترخيص الأعمال لتقليل التكاليف.
وهذا التمويل هو الثاني مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهو مبني على التمويل (القرض) المقدم من البنك الآسيوي بقيمة 250 مليون دولار الموقعة اتفاقيته سابقا وكتمويل مشترك مع قرض البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار والذي تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 17/4/2023.
وكانت وزيرة التخطيط قد عقدت مجموعة من الاجتماعات على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي مع عدد من الوفود المشاركة عرضت خلالها الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصـادي، والإصلاحات التي يعمل على تنفيذها الأردن والتحديات الاقتصادية التي يواجهها وجهوده للتغلب عليها.
وأكدت خلال اللقاءات على الحاجة الملحة للتمويل الميسر الممزوج بمنح لتمكين الأردن من تنفيذ برامجه ومشاريعه ذات الأولوية.
كما التقت الوزيرة بكبار مسؤولي البنك حيث تم التباحث حول أولويات التعاون للمرحلة المقبلة.
من جهتهم عبر مسؤلو البنك عن اهتمامهم بدعم أولويات الأردن في قطاعات البنية التحتية بما فيها المشاريع الاستراتيجية وتلك الاقليمية التي تخص الأردن.
وكان البنك الآسيوي أطلق عملياته التمويلية في منتصف كانون الثاني 2016 برأسمال مئة مليار دولار، ويعتبر الأردن من الأعضاء المؤسسين للبنك.
--(بترا)
و ر /ب ع/ ع ط
26/09/2023 20:09:55
MENAFN26092023000117011021ID1107146285
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