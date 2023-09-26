الأردن يشارك باجتماع مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- شاركت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعام 2023، بصفتها محافظ الأردن في البنك.

وعقد الاجتماع يوم أمس الاثنين في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان "النمو المستدام في عالم مليء بالتحديات"، وجرت جلسة الافتتاح تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشارك في فعاليات الاجتماع رئيس البنك، وممثلون عن الدول الأعضاء ومنظمات وبنوك تمويل دولية ومتعددة الأطراف.

ويعد الاجتماع الحدث الرئيس للبحث بين المحافظين والدول الأعضاء/المساهمين في القضايا المالية والمؤسسية بما في ذلك الانجازات التي تم تحقيقها خلال 2022 والتوجهات والمبادرات الاستراتيجية المستقبلية.

وعقد المحافظون طاولة مستديرة ركزت على مناقشة احتياجات الدول الأعضاء وتلبيتها والدور المطلوب من بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل وأدواته المبتكرة واستجابة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ وكذلك التمويل المتعلق بالمناخ لدعم التحول العادل والفعال.

وبحسب بيان صحفي لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، بينت طوقان مداخلة لها على أن الاجتماع ينعقد في وقت مهم وبعد انعقاد قمة تمويل التنمية وقمة أهداف التنمية المستدامة وقمة الطموح المناخي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ركزت على أهمية الوصول إلى التمويل خاصة في ضوء الاحتياجات التمويلية لأجندة التغير المناخي وأهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أهمية زيادة الدور المناط بالبنوك متعددة الأطراف وأهمية التنسيق بينها من أجل توجيه الموارد بطريقة أمثل نحو الاحتياجات الملحة، والحاجة لأدوات تمويل مبتكرة ترتقي لمطالب الدول الأعضاء وتمكينهم من الوصول إلى التمويل الميسر منخفض الكلفة وتوجيه التمويل للاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التي تسهم في الحد من أثر التغير المناخي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تنويع أدوات التمويل للقطاع الخاص كتعزيز الائتمان وتوفير الضمانات التي تخفف من المخاطر بهدف تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الاستراتيجية واستثمارات القطاع الخاص وذلك في ضوء ارتفاع كلفة التمويل للمشاريع الاستثمارية.

كما تم التأكيد على أهمية توفير المساعدات الفنية والخبرات في تجهيز وتطوير مشاريع ذات جدوى، إضافة إلى أهمية قيام المؤسسات التمولية والبنوك متعددة الأطراف بزيادة التوعية والتعريف بأدواتها التمويلية بهدف الوصول إلى القطاع الخاص بما يساعد على تحفيزه لزيادة استثماراته وتمكينه من الحصول على تمويل ميسر.

ووقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على هامش مشاركتها في الاجتماع السنوي على اتفاقية تمويل إضافي للبرنامج القائم على النتائج حول الاستثمارات الشاملة والمستجيبة للمناخ في الأردن بقيمة 200 مليون دولار مقدم من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حيث وقعها عن البنك نائب الرئيس لعمليات الاستثمار.

وثمنت طوقان التمويل الذي يقدمه البنك للأردن لأهميته في دعم الموازنة وتنفيذ إصلاحات ذات أولوية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال والتحول الأخضر عبر مجموعة من الإجراءات كتحسين عملية إعداد وتنفيذ المشاريع الرأسمالية الحكومية والإنفاق الرأسمالي المستجيب للمناخ لجذب الاستثمار وتحسين إجراءات ترخيص الأعمال لتقليل التكاليف.

وهذا التمويل هو الثاني مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وهو مبني على التمويل (القرض) المقدم من البنك الآسيوي بقيمة 250 مليون دولار الموقعة اتفاقيته سابقا وكتمويل مشترك مع قرض البنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار والذي تم توقيع اتفاقيته بتاريخ 17/4/2023.

وكانت وزيرة التخطيط قد عقدت مجموعة من الاجتماعات على هامش المشاركة في الاجتماع السنوي مع عدد من الوفود المشاركة عرضت خلالها الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصـادي، والإصلاحات التي يعمل على تنفيذها الأردن والتحديات الاقتصادية التي يواجهها وجهوده للتغلب عليها.

وأكدت خلال اللقاءات على الحاجة الملحة للتمويل الميسر الممزوج بمنح لتمكين الأردن من تنفيذ برامجه ومشاريعه ذات الأولوية.

كما التقت الوزيرة بكبار مسؤولي البنك حيث تم التباحث حول أولويات التعاون للمرحلة المقبلة.

من جهتهم عبر مسؤلو البنك عن اهتمامهم بدعم أولويات الأردن في قطاعات البنية التحتية بما فيها المشاريع الاستراتيجية وتلك الاقليمية التي تخص الأردن.

وكان البنك الآسيوي أطلق عملياته التمويلية في منتصف كانون الثاني 2016 برأسمال مئة مليار دولار، ويعتبر الأردن من الأعضاء المؤسسين للبنك.

--(بترا)

و ر /ب ع/ ع ط

26/09/2023 20:09:55