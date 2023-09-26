الأمير فيصل يُتوج الحلواني ببرونزية دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
هانغتشو 26 أيلول (بترا)- توّج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني بالميدالية البرونزية.
وحصل الحلواني على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت 63 كلم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).
وهنأ سموه الأمير اللاعب الحلواني بعد حصوله على الميدالية البرونزية، والتي افتتح من خلالها رصيد ميداليات البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من الدورة الآسيوية.
وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه الحلواني والمستوى الذي قدمه خلال الدورة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة في المنافسات الآسيوية.
وكان اللاعب زيد الحلواني قد تُوّج بالميدالية البرونزية بعد أن توقف مشواره في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الإيراني علي رضا الذي فاز بنتيجة 2-0.
وكان لاعب منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في دور الـ 16 على اللاعب الياباني سيرجيو سوزوكي بنتيجة 2-0، وعلى اللاعب اللبناني رالف حنينه في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0.
ويستكمل المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم الأربعاء، حيث سيخوض كل من صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى منافسات أوزانهم.
--(بترا)
ض ع/ ع ط
26/09/2023 20:12:38
MENAFN26092023000117011021ID1107146284
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