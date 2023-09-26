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الأمير فيصل يُتوج الحلواني ببرونزية دورة الألعاب الآسيوية

9/26/2023 2:42:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

هانغتشو 26 أيلول (بترا)- توّج سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، عضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني بالميدالية البرونزية.
وحصل الحلواني على المركز الثالث في منافسات التايكواندو لوزن تحت 63 كلم بدورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022).
وهنأ سموه الأمير اللاعب الحلواني بعد حصوله على الميدالية البرونزية، والتي افتتح من خلالها رصيد ميداليات البعثة الأردنية في النسخة التاسعة عشرة من الدورة الآسيوية.
وأشاد سموه بالإنجاز الذي حققه الحلواني والمستوى الذي قدمه خلال الدورة، معرباً عن تمنياته بالتوفيق لكل المنتخبات المشاركة في المنافسات الآسيوية.
وكان اللاعب زيد الحلواني قد تُوّج بالميدالية البرونزية بعد أن توقف مشواره في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الإيراني علي رضا الذي فاز بنتيجة 2-0.
وكان لاعب منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في دور الـ 16 على اللاعب الياباني سيرجيو سوزوكي بنتيجة 2-0، وعلى اللاعب اللبناني رالف حنينه في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0.
ويستكمل المنتخب الوطني للتايكواندو مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية يوم الأربعاء، حيث سيخوض كل من صالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى منافسات أوزانهم.
--(بترا)
ض ع/ ع ط
26/09/2023 20:12:38

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