لجنة السياحة بمجلس الأعيان تزور شركة البريد الأردني (إعادة موسعة)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين عبد الحكيم محمود الهندي، اليوم الثلاثاء، شركة البريد الأردني، للاطلاع على واقع خدماتها ومقتنياتها التاريخية من طوابع بريدية تحكي تاريخ المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب.

وأكد العين الهندي في بداية اللقاء أهمية الدور الذي تقوم به شركة البريد الأردني على صعيد الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات دورية للجنة تعقدها بصفتها الرقابية، لمتابعة سير العمل وتطبيق خطط واستراتيجيات الوزارات والدوائر والمؤسسات والمراكز الحكومية.

وأشاد الهندي بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة برئاستها وإدارتها وموظفيها، وبعملها للمحافظة على المقتنيات التاريخية المهمة والقيَمة التي يملكها البريد.

وأكد اهتمامه وحرصه على التشبيك بين البريد وجميع الوزارات والمؤسسات المعنية، بهدف التثقيف ونشر المعرفة بتاريخ المملكة الذي يظهر جليا من خلال الطوابع البريدية والمقتنيات التاريخية.

وطالب الهندي بضرورة تنسيق البريد الأردني مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي لتنظيم زيارات ميدانية تعريفية لطلاب المدارس والجامعات، وتثقيفهم حول تأريخ مأسسة المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلى ضرورة التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة ليصبح البريد الأردني معلما سياحيا جاذبا للمهتمين في التعرف على تاريخ الأردن و العمل البريدي في المملكة منذ تأسيس الدولة، إذ أصبحت المملكة عضوا في اتحاد البريد العالمي في عام 1947.

بدوره، قدم رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، لرئيس وأعضاء لجنة السياحة والآثار في مجلس الأعيان، شرحا عن أعمال البريد الأردني وعمليات التطوير والتحديث التي تقوم بها الشركة ضمن استراتيجية ممنهجة للنهوض بالعمل لمواكبة التطورات التي يشهدها سوق البريد العالمي .

وقال الداوود خلال زيارة اللجنة إلى متحف بريد الطوابع الأردني بمقر الشركة في المقابلين، إن البريد الأردني، يسهم بفاعلية في دعم السياحة الأردنية من خلال الترويج للمواقع السياحية عبر إصدارات الطوابع التي تركز في غالبها على ما يحتويه الأردن من كنوز أثرية وحياة للطيور والحيوانات إضافة لدوره في خدمة المجتمع الدولي . وبين أن فكرة إنشاء متحف للطوابع جاءت لتسليط الضوء على الإنجازات التي شهدتها المملكة منذ التأسيس ولغاية الآن باعتبار الطابع البريدي يحفظ ذاكرة البلاد على الصعد كافة، ويرصد تاريخ المملكة من خلال إصدارات الطوابع بمختلف المناسبات الأردنية، مشيرا في الوقت نفسه الى أن المتحف يضم في أقسامه المختلفة جميع الطوابع البريدية والتذكارية التي صدرت في الأردن منذ تأسيس إمارة شرق الأردن وحتى اليوم.

وأوضح أن شركة البريد كمشغل للبريد، يتحمل أعباء كبيرة في سبيل استدامة توفير الخدمات البريدية الى المناطق النائية البعيدة عن مراكز المدن، كما يعمل على توفير خدمات غير بريدية إضافية تتعلق بتقديم الخدمات نيابة عن القطاعين العام والخاص.

وجال اعضاء اللجنة في متحف الطوابع واطلعوا على المقتنيات التاريخية ومن أبرزها أجهزة اتصالات سلكية ولا سلكية، وأختام، ويعود أقدم ختم في المملكة في جرش عام 1920، كما تعد الطوابع المعروضة من أقدم المعالم التاريخية الصغيرة في العالم.

وتشمل المقتنيات عدداَ من الطوابع والوثائق الرسمية التي تشكل مراحل تأسيس المملكة، بدءا من الدولة العثمانية وإمارة شرق الأردن وصولا الى المملكة، كما توثق المقتنيات أهم المناسبات والأحداث الوطنية منها إصدار أول دستور أردني عام 1928، وأول مجلس نيابي عام 1948، بالإضافة الى الوحدة بين الأردن وفلسطين. كما تبين المقتنيات الإرث الأردني الحضاري الثقافي الديني والجغرافي المتنوع، فقد أصدر البريد الأردني طوابع بريدية بمناسبات دينية مختلفة كالمولد النبوي الشريف، وميلاد السيد المسيح وعيد القيامة منذ عام 1966، كما تحمل عددا الطوابع صورا لأعلام الفن والثقافة والشعر في المملكة منهم الشاعر مصطفى وهبي التل، والمؤرخ روكس من زائدة العزيزي، والممثل المسرحي حسن إبراهيم.

بدورهم أشاد أعضاء اللجنة بجهود البريد الأردني الكبيرة كونها شكل من أشكال التحديث المطلوبة، والشراكة مع القطاع الخاص، مشيرين إلى أهمية التنسيق مع وزارة التعليم لاطلاع الأجيال بتاريخ المملكة، وبث روح الوطنية لديهم.

وتحدث الأعيان حول دور البريد في توزيع المعونة الوطنية للمنتفعين من خلال بطاقات إلكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي.

وشارك في الزيارة من اللجنة الاعيان: سليم خير، وعيسى مراد، ومحمد الأزايدة، وخير الدين هاكوز، وعبدالله مطر. ومن أعضاء المجلس الأعيان: خولة العرموطي، والدكتورة محاسن الجاغوب، والمهندس خالد رمضان، والدكتورة ميسون العتوم.

--(بترا)

م خ/ ن ح/ ع ط

26/09/2023 19:40:13