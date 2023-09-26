الجغبير يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السعودية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية، بما يحقق المصلحة للطرفين.

وأضاف الجغبير خلال اجتماع مع وفد سعودي، يضم رئيس مجلس الأعمال الأردني السعودي، الدكتور حمدان السمرين وأعضاء من غرف الصناعة والتجارة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن العلاقة الاقتصادية بين الدول العربية يجب أن تكون على قاعدة رابح- رابح، بحيث لا يكون التبادل التجاري لصالح بلد على حساب الأخرى.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5.3 مليار دولار العام الماضي وبنمو نسبته 24 بالمئة عن العام 2021، حيث بلغت الصادرات الأردنية إلى المملكة نحو 1.18 مليار دولار بنمو نسبته 15 بالمئة، مقابل صادرات سعودية إلى الأردن بلغت 4.1 مليار دولار خلال نفس العام وبنمو نسبته 27 بالمئة، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية في الأردن من بين الأعلى حيث تقدر قيمتها بنحو 12 مليار دولار.

وقال إن هذه الأرقام قابلة للزيادة في ظل العلاقة المتميزة التي تجمع البلدين في شتى المجالات، مشيراً

إلى أن التبادل التجاري لا يتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين.

وبين أن زيارة الوفد السعودي تأتي بدعوة من غرفة صناعة عمان لزيارة معرض "جو هوم" للمستلزمات المنزلية الذي تنظمه الغرفة، واستكمالا للزيارات السابقة الناجحة لوفود صناعية أردنية إلى السعودية والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية مع رجال الأعمال السعوديين في كل من الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحث المجتمعون عدداً من القضايا والمشاريع المقترحة التي من شأنها تعميق أطر التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة ما يتعلق بتسريع وتسهيل الإجراءات الجمركية على الحدود بين البلدين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية الى الأردن.

واقترحوا إنشاء لجنة مشتركة بين غرفتي صناعة الأردن وعمان ومجلس الأعمال الأردني السعودي، بهدف دراسة إنشاء مركز للمنتوجات الأردنية في مدينة الرياض أو جدة للبيع المباشر ليتم من خلاله عرض العينات و تسويق وترويج المنتجات الصناعية الأردنية في السعودية.

--(بترا)

ع ن/ب ع/ ع ط

26/09/2023 19:28:42