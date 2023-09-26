محاضرة في البلقاء التطبيقية حول المولد النبوي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 26 أيلول(بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء محاضرة بعنوان "وقفات روحية في مولد الهادي البشير"، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة، وممثلين عن المجتمع المحلي .

وأكد القضاة، أهمية هذه المحاضرات الدينية التي تنظمها وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي، خاصة التي تتحدث عن ذكرى نبي الأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن ميلاد النبي، يشكل نقطة تحول عظيمة في حياة الأمة جمعاء.

وتحدثت في المحاضرة الدكتورة ايمان الغنانيم من كلية السلط للعلوم الإنسانية، تناولت فيها ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومراحل طفولته ومعاناته لنشر الدعوة الإسلامية، وصفاته الحميدة.

كما تحدثت الغنانيم، عن فضل الصلاة على النبي، وقصته مع أمه ومرضعته، إضافة إلى قصة أبيه وجده التي كانت كلها بشارات عن قرب مولد الهادي البشير.

وتخللت المحاضرة مسابقات دينية وتوزيع جوائز، إضافة إلى مشاركة طلاب مدرسة الايمان الاسلامية بتقديم فقرة دينية.

--(بترا)

أع/ ف م/ ع ط

26/09/2023 19:13:20

