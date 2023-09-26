محاضرة في البلقاء التطبيقية حول المولد النبوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 26 أيلول(بترا)- نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء محاضرة بعنوان "وقفات روحية في مولد الهادي البشير"، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور زكريا القضاة، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية في الجامعة، وممثلين عن المجتمع المحلي .
وأكد القضاة، أهمية هذه المحاضرات الدينية التي تنظمها وحدة التنمية وخدمة المجتمع المحلي، خاصة التي تتحدث عن ذكرى نبي الأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مشيرا إلى أن ميلاد النبي، يشكل نقطة تحول عظيمة في حياة الأمة جمعاء.
وتحدثت في المحاضرة الدكتورة ايمان الغنانيم من كلية السلط للعلوم الإنسانية، تناولت فيها ميلاد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومراحل طفولته ومعاناته لنشر الدعوة الإسلامية، وصفاته الحميدة.
كما تحدثت الغنانيم، عن فضل الصلاة على النبي، وقصته مع أمه ومرضعته، إضافة إلى قصة أبيه وجده التي كانت كلها بشارات عن قرب مولد الهادي البشير.
وتخللت المحاضرة مسابقات دينية وتوزيع جوائز، إضافة إلى مشاركة طلاب مدرسة الايمان الاسلامية بتقديم فقرة دينية.
--(بترا)
أع/ ف م/ ع ط
26/09/2023 19:13:20
MENAFN26092023000117011021ID1107146281
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.