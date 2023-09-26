بني مصطفى تبحث التعاون مع وزيرة الأسرة والمرأة التونسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان26 أيلول (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية الشقيقة،آمال بالحاج موسى، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المتعلقة بالجانب الاجتماعي.
واستعرضت بني مصطفى، خلال استقبالها في مكتبها الوزيرة التونسية، أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في مجالات كبار السن والأطفال والأسرة، مبينة أن الوزارة لديها مديرية الأسرة والطفولة التي تُعنى في تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.
وأشارت إلى وجود مشاريع متعلقة بالأسر المنتجة تهدف لتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر والبطالة.
وأكدت بني مصطفى، أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجال الرعاية اللاحقة من خلال الخدمات التي تقدمها والمتمثلة بالزواج، وتوفير المسكن، والتعليم، والصحة، وفي بعض الأحيان توفير فرص العمل للمستهدفين من البرنامج.
وتحدثت بني مصطفى، عن البدء بالتوسع في برنامج "الأسر البديلة" ضمن منهجية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية بديلة، حيث جرى إطلاق حساب بنكي يُعزز من دخل ذوي كبار السن، ويهدف للإبقاء عليهم ضمن أسرهم الطبيعية للحفاظ على النسيج الأسري وتماسك الأسرة وأثر وجود كبار السن داخل الأسر، علما بأن هذا المشروع تموله الحكومة والمتبرعون.
وتحدثت بني مصطفى عن أهمية برنامج "اقتصاد الرعاية" حيث يقوم على تقديم الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للنساء، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إعداد نظام لمهننة العمل الاجتماعي لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية.
من جانبها أكدت الوزيرة التونسية، أهمية التعاون بين الوزارتين، ومواصلة تفعيل الاتفاقيات بينهما.
واستعرضت بالحاج موسى، أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ومنها منح قروض ميسرة للمرأة التونسية لدعمها ومساعدتها.
وأشارت إلى أن الوزارة التونسية لديها برنامج "رائدات"، وهو برنامج وطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، وبرنامج "الإيداع العائلي لكبار السن" الذي يُقدم مساعدات مالية للعائلات الكفيلة بهدف احتضان كبار السن ممن فقدوا المكلفين شرعا بالإنفاق عليهم.
--(بترا)
ح ظ/ع ط
26/09/2023 19:02:03
MENAFN26092023000117011021ID1107146280
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