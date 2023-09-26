بني مصطفى تبحث التعاون مع وزيرة الأسرة والمرأة التونسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان26 أيلول (بترا)- بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في الجمهورية التونسية الشقيقة،آمال بالحاج موسى، اليوم الثلاثاء، أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المتعلقة بالجانب الاجتماعي.

واستعرضت بني مصطفى، خلال استقبالها في مكتبها الوزيرة التونسية، أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية في مجالات كبار السن والأطفال والأسرة، مبينة أن الوزارة لديها مديرية الأسرة والطفولة التي تُعنى في تقديم الخدمات الاجتماعية للأسر والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية.

وأشارت إلى وجود مشاريع متعلقة بالأسر المنتجة تهدف لتعزيز الإنتاجية والحد من الفقر والبطالة.

وأكدت بني مصطفى، أن الوزارة وصلت إلى مرحلة متقدمة في مجال الرعاية اللاحقة من خلال الخدمات التي تقدمها والمتمثلة بالزواج، وتوفير المسكن، والتعليم، والصحة، وفي بعض الأحيان توفير فرص العمل للمستهدفين من البرنامج.

وتحدثت بني مصطفى، عن البدء بالتوسع في برنامج "الأسر البديلة" ضمن منهجية استبدال الرعاية المؤسسية برعاية أسرية بديلة، حيث جرى إطلاق حساب بنكي يُعزز من دخل ذوي كبار السن، ويهدف للإبقاء عليهم ضمن أسرهم الطبيعية للحفاظ على النسيج الأسري وتماسك الأسرة وأثر وجود كبار السن داخل الأسر، علما بأن هذا المشروع تموله الحكومة والمتبرعون.

وتحدثت بني مصطفى عن أهمية برنامج "اقتصاد الرعاية" حيث يقوم على تقديم الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل للنساء، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إعداد نظام لمهننة العمل الاجتماعي لتدريب وتأهيل العاملين في قطاع الحماية الاجتماعية.

من جانبها أكدت الوزيرة التونسية، أهمية التعاون بين الوزارتين، ومواصلة تفعيل الاتفاقيات بينهما.

واستعرضت بالحاج موسى، أبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، ومنها منح قروض ميسرة للمرأة التونسية لدعمها ومساعدتها.

وأشارت إلى أن الوزارة التونسية لديها برنامج "رائدات"، وهو برنامج وطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار، وبرنامج "الإيداع العائلي لكبار السن" الذي يُقدم مساعدات مالية للعائلات الكفيلة بهدف احتضان كبار السن ممن فقدوا المكلفين شرعا بالإنفاق عليهم.

--(بترا)

ح ظ/ع ط

26/09/2023 19:02:03