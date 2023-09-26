الملكة رانيا العبدالله تفتتح مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي في الياسمين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- افتتحت جلالة الملكة رانيا العبدالله، اليوم الثلاثاء في منطقة الياسمين بالعاصمة عمان، مقر التوسعة الجديد لمطبخ الكرمة الإنتاجي، وهو أحد المشاريع التنموية التابعة لمؤسسة نهر الأردن.

وتأتي التوسعة بهدف توفير المزيد من الفرص المستدامة اقتصادياً للنساء وتمكين المجتمعات.

واطلعت جلالتها على أقسام الفرع الجديد والتحديثات التي أدخلت على المطبخ الإنتاجي كما التقت مع العاملات فيه.

وقالت مدير عام مؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، إن مطبخ الكرمة الذي تأسس عام 2006 يوظف مجموعة من سيدات المجتمع المحلي لدعم مساعيهن في تأمين عيش كريم لهن ولأسرهن عبر تعزيز مهارات إعداد الطعام ودخول سوق العمل، حيث جرى تمكين 162 سيدة خلال العام الحالي.

وأضافت أن مؤسسة نهر الأردن تهدف من خلال توسعة مطبخ الكرمة إلى توفير فرص عمل إضافية دائمة وجزئية لسيدات المجتمع المحلي، ما سيعمل على تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسيدات، حيث تسعى المؤسسة إلى توظيف 260 مستفيداً مباشراً، والعمل على تعزيز مهارات التكييف الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار مدير المشاريع الاجتماعية في مؤسسة نهر الأردن، محفوظ سعيد، إلى أن المطبخ يقدم مجموعة متنوعة من المأكولات البيتية بمكونات طبيعية، من ضمنها المعمول والكعك المُحلى، بالإضافة إلى 13 صنفاً من الأطعمة المجمدة متوفرة في 100 متجر في معظم أسواق العاصمة ومحافظتي إربد والزرقاء.

وقال مدير العمليات في مؤسسة نهر الأردن، حمزة أبو محيسن، إن المطبخ قام بتزويد معرض هوريكا وأربعة من الفنادق الكبرى بالأطعمة المجمدة، ويقوم المطبخ بتصدير منتجاته من الأطعمة المجمدة إلى المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والعمل جارٍ لدخول دولة الكويت.

ويقدم مطبخ الكرمة خدمات التواصي للأفراد والشركات، بالإضافة إلى تقديم الوجبات الجاهزة للأكل.

ويسعى المشروع إلى تطوير وتوسعة المساحة الإنتاجية والكمية لمطبخ الكرمة لزيادة التصدير للوصول إلى أسواق محلية وعالمية جديدة واستيعاب الإقبال المتزايد على المنتجات المختلفة لمطبخ الكرمة في كافة أنحاء المملكة.

--(بترا)

م خ/ن ح/رق

26/09/2023 18:41:32