مبادرة في لواء القويسمة بعنوان أفراح بلا سلاح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- اطلق المجلس الأمني المحلي لمنطقة القويسمة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "أفراح بلا سلاح"، تهدف إلى الحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وأكد مدير شرطة شرق عمان، العقيد بشار الهباهبة، خلال رعايته حفل الإطلاق، أن المبادرة رسالة مهمة في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، وغرس قيم المسؤولية في نفوس المواطنين.
من جهته، عرض مدير مركز أمن القويسمة المقدم عبدالرحمن البلاونة، لدور الأمن العام في الحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبة، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
بدوره، طالب عضو المجلس المحلي رائد عورتاني، الجميع بالالتزام بالقوانين والتبليغ عن مطلقي العيارات النارية لتحويلهم للقضاء لنيل العقوبة الرادعة للحد من إطلاق العيارات النارية.
كما أكد الدكتور بدر الحديد، رفض المجتمع لإطلاق العيارات النارية التي تسببت بعدد من الإصابات والوفيات.
من جهتها، قالت مديرة مدرسة أم الحيران الأساسية زهرة ابوعمرو، إن أهمية هذه المبادرة الإنسانية، تأتي في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تضافر كافة الجهود الرسـمية والشعبية للحد والقضاء على هذه الـظاهرة السلبية لان فيها إزهاق وأذى للأرواح والممتلكات .
وقدم طلاب مدارس قرطبة الدولية مسرحية تُحاكي رفض المجتمع إطلاق العيارات النارية باعتبارها ظاهرة سلبية تهدد أمن وسلامة المجتمع.
وفي نهاية الحفل وقع الحضور على وثيقة التزام بعدم إطلاق العيارات النارية حماية للمجتمع من خلال التخلص من ظاهرة غير مقبولة على كافة الصعد.
--(بترا)
ن ح/رق
26/09/2023 18:36:23
MENAFN26092023000117011021ID1107146278
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