مبادرة في لواء القويسمة بعنوان أفراح بلا سلاح

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 26 أيلول (بترا)- اطلق المجلس الأمني المحلي لمنطقة القويسمة، اليوم الثلاثاء، مبادرة بعنوان "أفراح بلا سلاح"، تهدف إلى الحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

وأكد مدير شرطة شرق عمان، العقيد بشار الهباهبة، خلال رعايته حفل الإطلاق، أن المبادرة رسالة مهمة في معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، وغرس قيم المسؤولية في نفوس المواطنين.

من جهته، عرض مدير مركز أمن القويسمة المقدم عبدالرحمن البلاونة، لدور الأمن العام في الحد من إطلاق العيارات النارية في المناسبة، حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

بدوره، طالب عضو المجلس المحلي رائد عورتاني، الجميع بالالتزام بالقوانين والتبليغ عن مطلقي العيارات النارية لتحويلهم للقضاء لنيل العقوبة الرادعة للحد من إطلاق العيارات النارية.

كما أكد الدكتور بدر الحديد، رفض المجتمع لإطلاق العيارات النارية التي تسببت بعدد من الإصابات والوفيات.

من جهتها، قالت مديرة مدرسة أم الحيران الأساسية زهرة ابوعمرو، إن أهمية هذه المبادرة الإنسانية، تأتي في وقت أحوج ما نكون فيه إلى تضافر كافة الجهود الرسـمية والشعبية للحد والقضاء على هذه الـظاهرة السلبية لان فيها إزهاق وأذى للأرواح والممتلكات .

وقدم طلاب مدارس قرطبة الدولية مسرحية تُحاكي رفض المجتمع إطلاق العيارات النارية باعتبارها ظاهرة سلبية تهدد أمن وسلامة المجتمع.

وفي نهاية الحفل وقع الحضور على وثيقة التزام بعدم إطلاق العيارات النارية حماية للمجتمع من خلال التخلص من ظاهرة غير مقبولة على كافة الصعد.

--(بترا)

ن ح/رق

26/09/2023 18:36:23