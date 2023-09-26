لاعب الحسين إربد حجازي ماهر يحترف في اسن بنغال الهندي

عمان 26 أيلول (بترا)- أعلن نادي الحسين إربد، احتراف لاعب فريقه لكرة القدم، حجازي ماهر، في صفوف فريق "است بنغال" الهندي. وتمنى النادي على موقعه الرسمي التوفيق للاعب المنتخب الوطني ولاعب النادي، حجازي ماهر، التوفيق مع نادي "است بنغال" الهندي. وسبق لماهر أن احترف الموسم الماضي في فريق "زاخو" العراقي. --(بترا) خ خ/رق 26/09/2023 18:22:34

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