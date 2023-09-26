لاعب الحسين إربد حجازي ماهر يحترف في اسن بنغال الهندي

لاعب الحسين إربد حجازي ماهر يحترف في اسن بنغال الهندي
التاريخ
9/26/2023 2:42:34 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 26 أيلول (بترا)- أعلن نادي الحسين إربد، احتراف لاعب فريقه لكرة القدم، حجازي ماهر، في صفوف فريق "است بنغال" الهندي.
وتمنى النادي على موقعه الرسمي التوفيق للاعب المنتخب الوطني ولاعب النادي، حجازي ماهر، التوفيق مع نادي "است بنغال" الهندي.
وسبق لماهر أن احترف الموسم الماضي في فريق "زاخو" العراقي.
--(بترا)
خ خ/رق
26/09/2023 18:22:34
MENAFN26092023000117011021ID1107146277
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